Farazi Ne Demek? Farazi Nedir? Farazi Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Farazi kelimesi Arapçadan gelen bir sözcüktür. Kökeni Arapça olmasına rağmen Türkçede yerleşik olarak yaygın biçimde kullanılır. Özellikle eski kaynakları daha çok araştıran birçok kişi, bu kelime ile mutlaka karşılaşmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman Bu kelimeye karşılık olarak, ‘varsayımsal’ sözü ile karşılaşıyoruz.

Farazi Ne Demek?

TDK açısından farazi kelimesine karşılık Türkçede, ‘varsayımsal’ kelimesi öne çıkmaktadır. O yüzden günümüzde aslında daha çok varsayımsal sözcüğü değerlendirilse dahi, farazi kelimesi özellikle önemli kaynaklarda çok sık karşılaşılan sözcüklerden biridir.

Daha açık anlatmak gerekirse gerçek olmayan herhangi bir iddianın ortaya atılması şeklinde söylemek mümkündür. Şimdi buna bir cümle olarak örnek verelim.

‘’Bu gerçekten farazi bir düşünce.’’

Yukarıdaki cümlede anlatıldığı gibi düşüncenin varsayımsal olduğu ve gerçeği yansıtmadığı üzerine işaret eder. Özellikle yazılı kaynaklarda ve eserlerde çok fazla karşılaşılan bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün. Ancak hala gündelik yaşamda da yaygın kullanılan ve farklı yerlerde amaca göre değerlendirilen kelimelerden biridir.

Farazi kelimesi gerçeği yansıtmayan sadece bir fikirden öteye gitmeyen durumlar için kullanılmaktadır. Yani herhangi bir gerçek duruma dayanmayan ve kanıtı olmayan durumlar söz konusu olduğu zaman farazi kelimesi kullanılır. Bu anlamı üzerinden farazi sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.