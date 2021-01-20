Faraday kafesi nedir ve ne işe yarar? Faraday kafesi nasıl çalışır ve yapımı hakkında bilgi

Elektriksel alan ile ilgili olan Faraday kafesi, Michael Faraday tarafından bulunduğu için bu isimle anılmaktadır. Özellikle pek çok alanda ilham kaynağı olan bu deney, çok önemli fikirler ortaya çıkardı. Şimdi gelin Faraday kafesinin ne olduğunu inceleyelim ve beraber anlamaya çalışalım.

Faraday Kafesi Nedir?

İletkenlerle ağır şeklinde örülmüş ya da iletken metal ile kaplanmış, iç kısmının dış kısmına elektriği iletmediği alana faraday kafesi denmektedir. Bu sayede elektrik alanının içeriye girmesi ya da dışarıya çıkması engellenmektedir. Kabuk biçiminde bir nesneyi sarması ile beraber kesintisiz iletkenlerden oluşan Faraday kafesi, özellikle dikkatli bir şekilde örülmüş bakır eşliğinde çok daha ideal noktaya ulaşmaktadır. Bu konuda en iyi Faraday kafesinin oluşabilmesi için mutlaka kafesin toprağa bağlanması gereklidir. Aynı zamanda ağ gözleri ne kadar sık olursa, elektromanyetik dalgalara karşı olan geçirmezlik bir o kadar güçlü hale gelir.

Faraday Kafesi Ne İşe Yarar?

Elektriksel iletken metal ya da Ah ile kaplanmış olan Faraday kafesi, elektriğin içeri girmesine ya da dışarı çıkmasına engel olur. Yani kısacası herhangi bir alanda elektriğin hapsedilmesine ve orada kalmasın da fırsat vermektedir. Böylece elektromanyetik dalgalara karşı geçirmezlik çok daha güçlü bir noktaya ulaşır.

Faraday Kafesi Nasıl Çalışır?

Faraday kafesinin kolayca ve kısa yoldan en doğru anlatımı elektronların atomlarından ayrılması şeklinde ifade etmek gerekir. Bu sayede kapalı bir yüzeye sahip olan cisim içerisinde elektrik hapsolduğu zaman, elektronlar bölgede hareket eder ve sıfırlanıncaya kadar buna devam eder. Böylece bir yeniden dağılıma uğrar.

Faraday Kafesi Yapımı Hakkında Bilgi

Elektrik alanının sıfırlanması üzerinden, hareket etmelerinin nedenleri bütünüyle ortadan kalkar. Temel prensip olarak faraday kafesi bu şekilde çalışır. Bu doğrultuda topraklanmış olan ve kapalı bir metal küre iletken etki oluşturur. Özellikle kafes aralıkları çok küçük şekilde hazırlandığı zaman, iç kısma herhangi bir elektrik akışı sağlanır. Sadece geometrik yapılar değil aynı zamanda birçok farklı şekil üzerinden de faraday kafesi eşliğinde alan yaratmak mümkün. Böyle elektrik dış kısımda kalır ya da iç kısma hapsolmuş elektrik oradan dışarı çıkamaz.