Fao Nedir Ve Görevleri Nelerdir? Fao Ne Zaman Kuruldu Ve Açılımı Nasıldır

FAO Birleşmiş Milletler'e bağlı olan örgütlerden bir tanesidir. FAO örgütünün başlıca görevleri bulunmaktadır. Latince sloganı bulunduğundan dolayı adı da Latince dilinden gelmektedir. FAO örgütü günümüzde halen daha faaliyetlerini sürdüren örgütlerden bir tanesidir.

FAO Nedir?

FAO Birleşmiş Milletler nezdinde kurulmuş olan gıda ve tarım örgütüdür. Food and Argiruculture Organization cümlesinin kısaltılmışı ile oluşmaktadır. FAO Türkçe'de GTÖ olarak bilinmektedir. GTÖ yani gıda ve tarım örgütünün genel merkezi Avrupa'nın ülkelerinden olan İtalya'nın başkenti Roma'da bulunmaktadır. Bir uzman kuruluşu olarak da bilinen FAO başkanı Çin kökenli başkan olan Qu Dongyu'dur. FAO 2. dünya savaşından sonra kurulmuştur.

Gıda ve tarım amaçlı olarak kurulmuş olan FAO ilk kez 19. asrın sonunda fikir birliği neticesinde ortaya çıkmış tam olarak 20. asrın başlarında kurulmuştur. FAO örgütü uluslararası olarak gıda ve tarımı düzenlemeyi sağlamıştır. İlk kez bir Amerikan tarımcının fikri ile kurulan FAO örgütü için bir uluslararası konferans düzenlenmiştir. 1905 yılında yine İtalya'nın başkenti olan Roma'da düzenlenen konferans neticesinde FAO örgütü için bir fikir birliğine varılmıştır. FAO uluslararası olarak çalışan gıda ve tarım alanında kurulmuş olan ilk örgüt olarak bilinmektedir. FAO örgütü kurulduktan 3 yıl sonra ülkemiz de bu örgüte dahil olmuştur.

FAO örgütüne tam olarak 194 tane üye devlet bulunmaktadır. Tam olarak FAO örgütünün internet sitesinde bu örgüte üye olan devletlerin listesi de yer almaktadır. Birleşmiş milletler nezdinde kurulmuş olan uzman kuruluşlardan bir tanesi olan FAO gıda ve tarım alanında yaptığı çalışmaları ile bilinmektedir. Örgüt ilk kurulduğunda merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'de yer almaktaydı. Fakat 1951 yılında gerçekleşen konferans ile birlikte FAO örgütü İtalya'nın başkenti olan Roma'ya taşınmıştır.

Tam olarak bu örgütün genel yönetim şekli 49 üye ülke tarafından sağlanmaktadır. FAO konseyleri düzenlenir ve örgütün çalışmaları da bu şekilde olur. Konsey üyeleri de üç yıllık dönemlerden olmak üzere konferanslardan seçilmektedir. FAO örgütü toplantıları ve konseyi her yıl iki kez yapılmaktadır. Ülkemizden de bu örgüte temsilciler katılmaktadır. Dünya'nın en büyük uluslararası örgütlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Tarım ve tüketicinin korunması amacı ile oluşturulmuş olan bu örgüt pek çok ülkede ofisi bulunan bir örgüttür.

FAO Görevleri Nelerdir?

- FAO örgütünün temel görevi dünya genelinde açlık ve kıtlığı yok etmektir.

- FAO örgütü aynı zamanda beslenme şartlarını iyileştirmek amacı ile kurulmuş olan bir örgüttür.

- Dünya genelinde tarımsal kalkınmayı amaçlar.

- Örgüte üye olmuş olan ülkelerin tarım alanında yaşamış olduğu problemleri çözer.

- Stratejik çalışmalar yaparak tarım alanında gelişmeyi hedefler.

- Kırsal olarak yoksulluğu azaltmakla görevlidir.

- Gıda güvenliğini sağlamak amacı ile üye ülkelerde eşitliği sağlamak.

- Bütün ülkeyi kapsayan tarımsal gıda sistemlerinin en etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

- Yetersiz beslenmeyi önlemek.

FAO Ne Zaman Kuruldu?

FAO örgütü Kuzey Amerika ülkelerinden olan Kanada'nın Quebec şehrinde 16 ekim 1945 yılında kurulmuş olan bir uluslararası örgüttür.

FAO Açılımı Nasıldır?

FAO örgütünün İngilizce olarak açılımı Foot and Agriculture Organizaton'dır. Türkçe olarak açılımı ise Gıda ve Tarım Örgütü'dür.