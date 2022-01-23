Fantezi nasıl yazılır? Fantezi kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Fantezi başta olmak üzere dilimize Fransızcadan geçmiş olan birçok kelime günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. O kelimelerden en yaygın olanları ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Orjinal (Yanlış) - Orijinal (Doğru) 2- Marginal (Yanlış) - Marjinal (Doğru) 3- Traş (Yanlış) - Tıraş (Doğru) 4- Akord (Yanlış) - Akort (Doğru)

Fantezi Nasıl Yazılır?

Kişinin tamamen hayal gücüne dayalı olarak kafasında tasarladığı şeylere fantezi denir. Muhayyile ve düş kelimeleriyle eş anlamlı olan bu sözcük, gerçek ve hakikat kelimeleriyle zıt anlamlıdır.

Fransızca kökenli bir sözcük olan fantezi sözcüğünün doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

FANTEZİ

Fantezi Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Herhangi bir kurala tabi olmadan bestelenen şarkılara fantezi adı verili. Bu kelime aynı zamanda süslü, sıra dışı ve tuhaf anlamına da gelir.

FANTEZİ - Doğru Kullanım

FANTAZİ - Yanlış Kullanım

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Fantezi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Ben gençliğimde genellikle arabesk - fantezi türünde müzik dinlerdim.''