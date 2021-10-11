Fantazi ne demek, ne anlama geliyor? Fantazi kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Fantazi kelimesi, çok sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin anlamı ise pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Fantazi Ne Demek?

Fantazi kelimesi, Latince kökenli bir kelimedir. Fantazi kelimesi, Fantastik kelimesi ile aynı kökenden geliyor. Fantazi, müzik alanında “arabesk - fantezi'' şeklinde kullanılan kelime klasik müziğin bazı kurallarına uymadan bestelenen şarkı anlamına gelir.

Fantazi Ne Anlama Gelir?

Fantazi kelimesi, düşsel ve hayali anlamına gelir. Bu kelimenin ilk anlamı ise, hayal mahsülü, zihin, gerçek olmayan ve bilinçaltı tarafından üretilen görüntüler demektir.

Fantazi Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

Fantazi kelimesinin TDK’ya göre anlamı, frapan, aşırı süslü ve gösterişli olan kimse ya da nesne demektir. Bu kelimenin diğer anlamı ise, tamamen hayal gücüne dayalı olan görsel ya da fikir anlamına gelir.