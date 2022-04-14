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Fantastik anlatım türü ilgi çeken türlerden birisidir. Çünkü bu anlatım yapılırken abartıya ve farklı imgelere başvurulabilir. Kimi zaman kullanılan bu anlatımda hayal ürünleri sıkça yer almaktadır. Ayrıca fantastik anlatım türü 'düşsel anlatım' ismi ile de bilinmektedir. Yani düşsel anlatım ile fantastik anlatım aynı tür anlatım biçimidir.

Fantastik Anlatım Biçimi Nedir ve Özellikleri Nelerdir? Örnekleri İle Konu Anlatımı

Fantastik anlatım, olağanüstü özellikleri sahip olan düşsel bir anlatımdır. Edebi değeri olan bu türün yaygın şekilde kullanıldığı da bilinmektedir. Özellikle günümüzdeki yeni neslin bu türü çok sevdiği görülmektedir. Zamanın belirli veya belirsiz olduğu bu türde dikkat çeken bir anlatım tekniği vardır. Anlatılan olayda geçenler gerçek yaşamda yer alabilir veya almayabilir.

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Genellikle hiç kimsenin aklına gelmeyecek olan hayal ürünleri fantastik anlatımda kullanılır. Tabi bu anlatımı yaparken gerçek hayatın içerisinden unsurlarda anlatıma eklenebilir. Görüldüğü üzere genellikle konusu olmayan hikayeler ele alınır. Ele alınan hikaye geniş bir mercekten anlatılır. Yani yapılan anlatımda akla gelen veya gelmeyen unsurlara yer vermek mümkündür.

Düşsel anlatımda yer alan konu olağanüstü özelliklere sahiptir.

Zaman belirli veya belirsiz olabilir. Hatta zamanın ötesinde bir anlatımda tercih edilebilir.

Anlatılan mekan günlük hayatta göremeyeceğimiz nitelikte olmaktadır.

Anlatımda kullanılan kişilerin gerçek hayattan uzak oldukları ve fantastik özellikleri olduğu görülmektedir.

Fantastik anlatımda abartma ve kişileştirme sıkça yapılmaktadır.

Kullanılan dil ise genellikle di' li veya miş'li geçmiş zamandır.

Düşsel anlatımda kullanılan zaman en çok dikkat edilen unsurlardan birisidir. Çünkü hikaye anlatılırken insanlar hangi zamanda geçtiğine dikkat ederler. Ancak düşsel anlatımın içerisinde yer alan zamanın bir sınırı yoktur. Bu nedenle anlatılan hikaye zamanın ötesinde yer alabilir. Örneğin masallarda sıkça duyduğumuz 'bir varmış bir yokmuş, evvel zamanda' ifadesi gibi. Burada görüldüğü üzere zaman kavramı bilinmez bir yapıya sahiptir.

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Fantastik Anlatım İle İlgili Örnekler

- Çok eski zamanlarda yaşayan bir çocuk dünyaya geldiğinde herkesi şaşkına çevirir. Çünkü bu çocuk büyüdükçe çok güçlü olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çocuk bir kartal kadar hızlı hareket edip uçabiliyordu. Havada uçan ejderhalar bile o çocuğa yetişemiyordu.

Çocuğun gücünün sınırları olmadığı için yaşadığı yerde onun özel yetenekler ile dünyaya geldiğine ve büyüyünce bir mucize yapacağına inanılıyordu. Çünkü bu çocuğun sırtında kocaman bir iz bulunuyordu.

- Yaşlı bir adam, seneler öncesinde evinde oturmuş yemek yiyordu. Birden gökyüzünden bir ses duydu. Dışarı çıkıp gökyüzüne baktığında gökyüzünün adeta yandığını görmüş.

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Bu yaşlı adam insanlardan uzak bir yerde yalnız başına yaşıyordu. Gördüğü olay onu korkutmuştu. Ancak aynı zamanda merakta etmeye başlamıştı. Birden karşısına insana benzemeyen birisi geldi. Ona uzaydan geldiğini ve önemli bir taşı aradıklarını söyledi. Bu taş dünyayı yok etmeye yetecek güçte etkili bir taştı.

Yaşlı adam bu taşı görmediğini söyledi ve uzaylılara ona zarar vermemelerini söyledi. Uzaylılar ona zarar vermeden tekrar geleceklerini söyleyip adeta havayı yararak gittiler.

Örneklere baktığımız zaman abartılı cümleler olduğu görülmektedir. Bu durum fantastik anlatım için oldukça gerekli bir unsurdur. Bunun yanında zaman kavramı da son derece belirsizdir.