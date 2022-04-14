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Fall 2. Ve 3. Hali Nedir? Fall Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Fall 2. Ve 3. Hali Nedir Fall Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Fiiller her cümlede kullanılmaktadır. Fiillerin cümlede kullanılan zamana göre birinci, ikinci veya üçüncü halleri kullanılmaktadır. Fall 2. ve 3. hali nedir? Fall fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler nelerdir tüm detayları ile derledik.

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 Fall fiili düzensiz fiiller arasında yer almaktadır. Fall fiili düzensiz fiiller grubunda yer aldığı için cümlenin zamanına göre de yazılışı farklılık göstermektedir. Fall fiilinin ikinci hali ve üçüncü hali farklılık göstermektedir. Fall fiilinin üçüncü hali "fallen” şeklinde yazılmaktadır. Kullanıldığı cümlenin zamanına uygun olarak yazılması gerektiğini söylemek de mümkündür. 

 Fall 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Fall fiili ingilizcede oldukça fazla kullanılmakta olan bir fiil olarak bilinmektedir. Fall fiilinin Türkçe anlamı düşmek olarak ifade edilebilir. Fall fiili, geçmişte yaşanan bir durum söz konusu olduğu zaman ikinci haliyle yazılması gerekmektedir. Fall fiilinin past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu olduğunda ise üçüncü halinin yazılması gerekir. Fiilin ikinci hali ''fell'' şeklinde yazılırken üçüncü hali ise "fallen" şeklinde yazılır.

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 Fall Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

Some of the leaves fell onto the floor. 

I’ve fallen into a black hole which is called internet addiction! 

Did you fall from the exam last term. 

The child fell into the hole in the street.

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