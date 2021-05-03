Falkland Savaşı Tarihi Ve Önemi - Falkland Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Falkland Savaşı, İngiltere'nin galibiyeti ile biten ve Güney Atlantik' te yapılan bir savaştır. Savaş çok yeni tarihli bir savaştır. 1982 yılında İngiltere ve Arjantin arasında meydana gelen bir savaştır.

Falkland Savaşı Nedir?

02 Nisan 1982 tarihinde Arjantin Falkland ve Güney Georgia Adalarını işgal etmişti. Bunun üzerine İngiltere ile Arjantin arasında Falkland adaları nedeniyle çıkan savaşa Falkland Savaşı denir.

Falkland Savaşı Özeti ve Falkland Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

Falkland savaşı 2 Nisan 1982 ve 14 Haziran 1982 yılları arasında geçmiştir. Bu savaşta Falkland adaları üzerindeki egemenlik sorunu ele alındı. Buna göre yıllarca bu konuda müzakereler yapılsa dahi önemli bir sonuç elde edilmeli Böylece Arjantin Falkland ile Güney Georgia Adalarını da işgal etmiş oldu. Bunun ardından ise Birleşik Krallık tarafından Güney Amerika'ya görev kuvveti gönderildi. İki ülke arasındaki bu savaş sonucunda İngiltere galibiyet kazandı.

Falkland Savaşı Tarihi

Falkland Savaşı 02 Nisan 1982 de başlamış ve 14 Haziran 1982 de İngiltere'nin galibiyeti ile sona ermiştir. Falkland Adaları'nı kapsayan egemenlik sorunu özellikle 1964 yılından itibaren gündemdeydi. Arjantin'in bir parçası olan bu adalar özellikle Güney Amerika'ya oldukça yakındı. Bu nedenle İngiltere'nin burada hüküm sürmesi için verdiği mücadele Falkland Savaşı'nın nedenlerinden olmuştur.

Falkland Savaşı Kimler Arasında Ve Nerede Olmuştur? Falkland Savaşının Tarafları

Falkland Savaşı Birleşik Krallık ve Arjantin arasında gerçekleşti. Bu savaş sırasında ise Britanya Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Birleşmiş Milletlerden de destek gördü. Bu kapsamda Arjantin'e de ekonomik alanda bazı zorlama tedbirleri getirildi.

Falkland Savaşı Nedenleri

Falkland Savaşının aslında en önemli nedeni Falkland Adaları üzerindeki egemenlik sorunu olmuştur. Bu savaşın ekonomik nedenleri de çok önem taşıdı. Falkland Adaları üzerinde İngiltere ve Arjantin egemenlik kurmaya çalıştı. Sömürgecilik döneminde de İngiltere'nin sömürgesi olan Falkland Adaları'ndaki savaşın nedeni egemenlik çabası ve ekonomik kaygılar olarak nitelendirilebilir.

Falkland Savaşı Sonuçları

Falkland Savaşının pek çok sonucu olmuştur. Sadece savaşın tarafları ile ilgili değil küresel ve uluslararası ilişkiler alanında da etkileri oldu. Bunlar siyasi, hukuki ve askeri sonuçlardır:

l Falkland Savaşında 258 Britanyalı ve 649 Arjantinli ölmüştür.

l Falkland adaları Birleşik Krallık kontrolünde kalmaya devam etti.

l Ancak Arjantin de adalar üzerindeki hak iddiasından vazgeçmedi.

l İngiltere ile Arjantin arasında diplomatik ilişkiler 1989 yılına kadar kesilmiştir.

l Arjantin'de, savaşın kaybedilmesi üzerine askeri cuntaya karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmiştir.

l İngiltere' ye de Falkland Savaşının maliyeti ağır olmuştur. Çok sayıda insan kaybı ve askeri kayıplar ile birlikte savaşın maliyeti 2,8 milyar poundu bulmuştur. 6 gemisi batmış, 34 uçağı düşürülmüş ve 255 kişi hayatını kaybetmiştir. Yine de bu harekat büyük bir zafer olarak

l İngiltere' de Falkland savaşının galibiyetinden en fazla yararlanan dönemin başbakanı Margeret Thatcher olmuştur. İlk seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanarak yeniden iktidara gelmiştir

Falkland Savaşı Önemi

Falkland Savaşı yakın tarihte gerçekleşmiştir. Özellikle İngiltere ve Arjantin arasında yapılan bu savaş sanayi alanında millileşmenin önemini ortaya çıkardı. İngiltere için Falkland Adaları sömürgecilik yıllarında önemli bir ticaret noktası olarak biliniyordu. Ekonomik çıkarların oldukça önem taşıdığı bu savaş Arjantin ve İngiltere açısından belirsizlik ile noktalandı.