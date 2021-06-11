Falan nasıl yazılır? TDK'ya göre felan mı falan mı? Falan yazımı

Cümle içerisinde Falan sözcüğünün yerine kullanılabilecek bazı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Gibi 2- Falanca 3- Vesaire 4- Öyle

TDK'ya Göre Felan mı, Falan mı Yazılır?

Falan sözcüğü ''Kişi'' kelimesinin önüne getirildiğinde herhangi biri anlamına gelir. Aynı zamanda ismi söylenmek istenmeyen kişiler için de falan ya da falanca kişi ifadesi kullanılır.

Bu sözcük bazı cümlelerde vesaire kelimesinin yerine de kullanılabilir. Örneğin ''arabalar, evler vesaire'' yerine ''arabalar evler falan'' denebilir. Osmanlı döneminde ise ''falan ibn-i filan'' tamlaması birçok Divan şairi tarafından kullanılmıştır. ''Falancanın oğlu'' anlamına gelen bu sözcük, kalıplaşmış bir ifade olan ''ismi lazım değil'' ile eş anlamlıdır.

TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:

FALAN

''Felan'' ise daha çok konuşma dilinde tercih edilir. Bunun yanı sıra kelimenin ''Filan'' şeklinde yazılması da doğrudur.

Örnek Cümleler

1- Gördüğün bu evler, bahçeler, kaldırımlar falan bir gün hepsi sana rüya gibi gelecek. - Doğru

2- Sabaha kadar kitapları dizdik, rafları temizledik felan filan - Yanlış .