Fala İnanma Falsız Kalma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türk toplumunda özellikle kahve falı oldukça yaygındır. İnsanlar bazen buna gerçekten inanarak bazen de eğlence amaçlı fal baktırırlar. Fala inanma falsız kalma atasözü de bu gibi durumlar için atalarımız tarafından söylenmiş olan bir sözdür.

Fala İnanma Falsız Kalma Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Fal çoğu toplumda oldukça yaygındır. Ancak böyle durumlara inanmak doğru değildir. Allah'tan başka kimse geleceği göremez. Bu şekilde falcılık yapan kişiler ise yalan yanlış bilgiler ile insanları kandırmaktadır. Ancak insan geleceğini merak eder ve bununla ilgili umutları vardır. Gelecek ile ilgili umutlandırıcı sözler duymak ve bununla mutlu olmak isteyenler kendileri kaptırmadan ve inanmadan fal baktırabilir.

Fala İnanma Falsız Kalma Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ben eğlence amaçlı fal baktırıyorum, ne demişler fala inanma falsız da kalma.