Fala İnanma Falsız Kalma atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri insanlara nasihat etmek amacı ile söylenmiştir. Tüm bu atasözleri bir yaşanmışlık sonucunda ortaya çıkmıştır. Konuşma dilinde sürekli kullandığımız pek çok atasözü bulunur. Fala inanma falsız kalma atasözü de bunlardan biridir. Fala inanma falsız kalma atasözü ne demek? Fala inanma falsız kalma atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.
Türk toplumunda özellikle kahve falı oldukça yaygındır. İnsanlar bazen buna gerçekten inanarak bazen de eğlence amaçlı fal baktırırlar. Fala inanma falsız kalma atasözü de bu gibi durumlar için atalarımız tarafından söylenmiş olan bir sözdür.
Fala İnanma Falsız Kalma Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Fal çoğu toplumda oldukça yaygındır. Ancak böyle durumlara inanmak doğru değildir. Allah'tan başka kimse geleceği göremez. Bu şekilde falcılık yapan kişiler ise yalan yanlış bilgiler ile insanları kandırmaktadır. Ancak insan geleceğini merak eder ve bununla ilgili umutları vardır. Gelecek ile ilgili umutlandırıcı sözler duymak ve bununla mutlu olmak isteyenler kendileri kaptırmadan ve inanmadan fal baktırabilir.
Fala İnanma Falsız Kalma Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ben eğlence amaçlı fal baktırıyorum, ne demişler fala inanma falsız da kalma.