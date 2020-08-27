Fal çeşitleri ve isimleri nelerdir? Fal çeşitleri hakkında bilgiler

2020 yılı itibariyle Tarot falı da en çok baktırılan fallardan bir diğeridir. Ancak çok daha mistik ve farklı fal seçenekleri de ilgililere sunuluyor.

Fal Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

1- Katina Falı

Son yıllarda önce dünyanın çeşitli ülkelerinde sonra Türkiye'de giderek popüler olan Katina falı, tarot falı ile benzerlikler taşıyor. Fal için toplam 65 kartlık bir deste kullanılır. Kartların üzerindeki simgelerden her biri aşk, ölüm, başarı, kazanç gibi değerleri simgeler. Fala sadece tüm kartların anlamını bilen, enerji yüksek birisi bakar. Falcının yönlendirmesiyle seçilen üç karttan biri geçmişi, biri şimdiyi ve biri geleceği temsil eder.

2- El Falı

İnsanların avuç içlerindeki çizgiler birbirinden farklıdır. Bu çizgilerin doğum, yaşam ve ölüm zamanlarının birer kesişme noktası olduğuna inanılıyor. Çizgileri okuma gücüne sahip olan kişi 5-10 dakika süren fal seansında kişinin yakın ve uzak geleceğine dair çok net bilgiler verebilir.

3- Bakla Falı

Kadim bir geçmişi olan bakla falı kökeni Hindistan ve Mısır'a dayanmaktadır. Yüz yıllardan beri bakılan bu falda bakla, nohut ve özel taşlar kullanılır. Her taş ayrı bir değeri simgelediği gibi baklaların sayısı da önem arz eder. Kimi falcılar 15, kimi falcılar ise 20-21 tane kadar bakla kullanır. Genelde aşk hayatında sorunlar ve belirsizlikler yaşayan kişilerin sorularına cevap bulmak için bakılır.

4- Melek Falı

Son yıllarda popüler olmaya başlayan fallardan biri de melek falıdır. Melek tarotu adıyla da bilinen bu falda da çeşitli kartlar kullanılıyor. Özellikle geleceğe dair belli başlı konularda kararsızlık yaşayan kişilerin bu yöndeki taleplerini karşılamak için bakılmaktadır. Melek falını diğerlerinden ayıran en önemli şey, sadece geleceğe dair bilgi vermemesidir. Aynı zamanda kişilerin yakın gelecekte neler yapması gerektiğini söyler. Kişilerin hayatlarında radikal kararlar almasını sağlayan bu fal ancak uzman ve eğitimli kişiler tarafından bakılmalıdır.

5- İskambil Falı

Astrologlar tarafından bakılan iskambil falı, kişilerin hem geleceklerinden hem de geçmişlerinden haber almasını sağlıyor. Aşk hayatına dair kafasında soru işareti bulunan kişiler de iskambil falı sayesinde bilmediklerini öğrenebiliyor.

6- Kahve Falı

Kahvenin düzenli aralıklarla içilmesi ve pratik bir şekilde bakılabiliyor olması kahve falının bu kadar popüler olmasındaki en büyük etkendir.