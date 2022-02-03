Faktör donatımı teorisi nedir ve kimin buluşudur? Faktör donatımı teorisi örnekleri ve özellikleri

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Bu teori benzer sonuçlara ulaşan diğer ekonomistler tarafından da doğrulandı. 1965 yılında Neo-Faktör-Donanım Teorisi yeni bir faktör olarak insan sermayesini ekleyerek paradoksu çözdü.

Faktör Donatımı Teorisi Nedir ve Kimin Buluşudur?

Bir faktör donanımı, bir ülkenin üretim için kullanılmak üzere emrinde ne kadar kaynağa sahip olduğunu gösterir. Bunlar, emek, toprak, para ve girişimcilik gibi kaynakladır. Büyük veya çeşitli faktör donanımına sahip ülkeler, genellikle daha zengindir ve küçük faktör donanımına sahip ülkelerden daha fazla mal üretebilir. Faktör donatımları, diğerlerine göre belirli malları üretmede uzmanlaşmanın fırsat maliyetini de etkiler.

Teori 1899 ve 1979 yılları arasında İsveçli iktisatçı Bertil Ohlin ve öğretmeni olan İsveçli iktisatçı Eli Filip Heckscher'in çalışmasına dayanmaktadır. Bir ülkenin donanımlarındaki farklılıkların ve çeşitliliğin bir sonucu olarak, faktör donatımı teorisi, ekonomik akıl yürütmede, sermayenin emeğe olan bu farklı dökümlerinin, bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünü ve bir ekonomiyi neyin üreteceğini veya neyin üzerinde uzmanlaşacağını belirleyeceğini belirtir.

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Uzmanlaşmanın fırsat maliyeti diğer uluslarınkinden daha düşük olduğunda karşılaştırmalı bir avantaj vardır. Karşılaştırmalı üstünlüğün varlığı da bolluk, üretkenlik, emek maliyeti, toprak ve sermaye gibi şeylerden etkilenir. Çok gelişmiş bir finansal sistem veya ölçek ekonomileri gibi diğer faktörler de bir ülkenin pratik açıdan karşılaştırmalı üstünlüğünü etkileyebilir.

Faktör Donatımı Teorisi Örnekleri ve Özellikleri Nelerdir?

Arazi ile ilgili basit bir faktör donanımı örneği, coğrafi ölçeğin veya petrol gibi doğal kaynakların varlığı olabilir. Bol petrole sahip ülkeler, petrol ihraç etme eğiliminde olup, iç kaynakları miktar olarak sahip oldukları faktörü üretmeye yönlendirirler. 2019 verileri itibariyle, Angola bu tür uzmanlığın uç bir örneğidir ve petrol, ihracatının %86'sından fazlasını oluşturmaktadır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) gibi diğer ülkeler, 2020 USGS raporuna göre, tüm dünya kobaltının üçte ikisinden fazlasını barındıran Afrika'nın bakır kuşağında yer alan ülkelerden biridir. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve hatta elektrikli arabalar gibi elektronik cihazlar için şarj edilebilir pillerde kullanılan kobalt, yüksek talep görüyor. DRC gibi ülkeler bu kaynağın madenciliğine büyük ölçüde güvendi ve bu kaynak üzerinde siyasi gerilimlere bile yol açtı.

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Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri gibi daha fazla araziye sahip olan ülkeler çabalarını çeşitlendirebilir; kıyıları ihracat için kullanırken ve daha büyük bir nüfus ve işgücünden yararlanırken, tarımsal üretim için toprak bakımından zengin bölgelerden yararlanmaktadır. İşgücünden bahsetmişken, emek, tarımdan cep telefonlarına kadar çoğu üründe kilit bir girdidir ve özellikleri bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünü etkiler.

Bol işgücü, bir ülkenin emek yoğun faaliyetlerde uzmanlaşmanın daha düşük fırsat maliyetine sahip olduğu anlamına gelir. Yüksek vasıflı bir işgücü, vasıfsız bir işgücünden daha pahalı ve daha üretkendir. Örneğin, Çin'in işgücü daha vasıflı hale geldikçe, ücretler yükseldi ve Çin daha karmaşık mamul mallarda uzmanlaşmaya başladı.

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Faktör donatımları statik değildir. Örneğin eğitimle birlikte işgücünün özellikleri değişebilir. Aynı şey sermaye ve altyapı yatırımları için de geçerlidir. Zamanla, her ikisi de bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlük kaynaklarını etkileyebilir. Bir ülke daha karmaşık ulaşım sistemleri, binalar ve kamu hizmetleri geliştirdikçe, karmaşık işleri üstlenmek için bir işgücü daha uygun olabilir.