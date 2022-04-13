Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Fakru zaruret ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre fakru zaruretin sözlük anlamı

#Fakru Zaruret Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK
Fakru zaruret ne demek, ne anlama gelir TDKya göre fakru zaruretin sözlük anlamı

Fakru zaruret sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Fakru zaruret zorunlu, olmak zorunda anlamında kullanılır. Özellikle Fakru zaruret ne demek, ne anlama gelmektedir? TDK'ya göre

Haberin Devamı

Fakru zaruretin sözlük anlamı nedir? Detaylarını öğrenmek için bilgi toplayabilir ve bu bağlamda rahatça kullanmak söz konusu olacaktır. Sizlere Fakru zaruret ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre sözlük anlamı nedir detaylarını derledik.

Fakru zaruret Türk dili içerisine Arapça kökeninden geçmiş bir kelime olarak kullanılmaktadır. Fakru zaruret zorunda kalmak olarak tanımlanmaktadır.

Fakru Zaruret Ne Demek?

Fakru zaruret mecbur kalmak, zorunda olmak, ileri derecede yoksulluk sebebiyle mecbur bırakılmak anlamında kullanılmıştır. Arapça kökenden Türkçe diline geçmiş ve günümüze kadar kullanılmış hala kullanılmaktadır.

Fakru Zaruret Ne Anlama Gelir?

Fakru zaruret kelime anlamı ile bakıldığında ileri derecede fakirlik ve yoksulluk sebebiyle zorunda bırakılma hali olarak ifade edilmektedir. Genellikle Osmanlı devleti zamanında oldukça sık kullanılan

Haberin Devamı

Fakru zaruret kelimesine örnek verilecek olursa;" Fakru zaruret içerisindeyiz. Harap durumdayız. Yardım bekliyoruz". gibi örnek verilebilir.

TDK'ya Göre Fakru Zaruretin Sözlük Anlamı

TDK'ya göre fakru zaruret kelimesinin anlamına bakılacak olursa; Fakr fakirlik anlamına gelmektedir ve Arapça kökeninden gelmektedir. Zaruret ise zorunlu, mecbur kalmak Yoksulluğun ileri derecesi olarak ifade edilmektedir. Atatürk'ün yazdığı Gençliği Hitabet te geçtiği gibi cümle şu şekilde geçmektedir. "Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir." Örneği cümle anlamına açıklık getirmektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fakru Zaruret Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme