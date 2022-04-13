Fakru zaruret ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre fakru zaruretin sözlük anlamı

Haberin Devamı

Fakru zaruretin sözlük anlamı nedir? Detaylarını öğrenmek için bilgi toplayabilir ve bu bağlamda rahatça kullanmak söz konusu olacaktır. Sizlere Fakru zaruret ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre sözlük anlamı nedir detaylarını derledik.

Fakru zaruret Türk dili içerisine Arapça kökeninden geçmiş bir kelime olarak kullanılmaktadır. Fakru zaruret zorunda kalmak olarak tanımlanmaktadır.

Fakru Zaruret Ne Demek?

Fakru zaruret mecbur kalmak, zorunda olmak, ileri derecede yoksulluk sebebiyle mecbur bırakılmak anlamında kullanılmıştır. Arapça kökenden Türkçe diline geçmiş ve günümüze kadar kullanılmış hala kullanılmaktadır.

Fakru Zaruret Ne Anlama Gelir?

Fakru zaruret kelime anlamı ile bakıldığında ileri derecede fakirlik ve yoksulluk sebebiyle zorunda bırakılma hali olarak ifade edilmektedir. Genellikle Osmanlı devleti zamanında oldukça sık kullanılan

Haberin Devamı

Fakru zaruret kelimesine örnek verilecek olursa;" Fakru zaruret içerisindeyiz. Harap durumdayız. Yardım bekliyoruz". gibi örnek verilebilir.

TDK'ya Göre Fakru Zaruretin Sözlük Anlamı

TDK'ya göre fakru zaruret kelimesinin anlamına bakılacak olursa; Fakr fakirlik anlamına gelmektedir ve Arapça kökeninden gelmektedir. Zaruret ise zorunlu, mecbur kalmak Yoksulluğun ileri derecesi olarak ifade edilmektedir. Atatürk'ün yazdığı Gençliği Hitabet te geçtiği gibi cümle şu şekilde geçmektedir. "Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir." Örneği cümle anlamına açıklık getirmektedir.