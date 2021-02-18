Fakirin Tavuğu Tek Tek Yumurtlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok fazla bilinmese bile fakirin tavuğu tek tek yumurtlar gerekli zamanlarda en uygun atasözleri arasında geliyor. Bu güzel atasözünün anlamını öğrenerek siz de farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Fakirin Tavuğu Tek Tek Yumurtlar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir insana yardım eden ya da destekçisi olan biri yok ise, o kişinin işleri yavaş yürür. Herhangi bir işi doğru şekilde ve hızlı yapabilmek için, mutlaka bir yardıma ihtiyaç duyulur.

Fakirin Tavuğu Tek Tek Yumurtlar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar atasözünün tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Bu iş için yardım almam lazım, sonuçta fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.’’

Bu güzel atasözünün anlamını öğrenmiş olarak, artık gerekli noktalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.