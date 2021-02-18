Fakirin Tavuğu Tek Tek Yumurtlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Okunması eğlenceli ve komik gelen, anlamıyla güzel bir etki oluşturan atasözlerinden biri fakirin tavuğu tek tek yumurtlar cümlesidir. Bu atasözü son dönemlerde oldukça fazla merak ediliyor ve internet üzerinden de araştırılıyor. İşte fakirin tavuğu tek tek yumurtlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.
Çok fazla bilinmese bile fakirin tavuğu tek tek yumurtlar gerekli zamanlarda en uygun atasözleri arasında geliyor. Bu güzel atasözünün anlamını öğrenerek siz de farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.
Fakirin Tavuğu Tek Tek Yumurtlar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir insana yardım eden ya da destekçisi olan biri yok ise, o kişinin işleri yavaş yürür. Herhangi bir işi doğru şekilde ve hızlı yapabilmek için, mutlaka bir yardıma ihtiyaç duyulur.
Fakirin Tavuğu Tek Tek Yumurtlar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar atasözünün tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
‘’Bu iş için yardım almam lazım, sonuçta fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.’’
Bu güzel atasözünün anlamını öğrenmiş olarak, artık gerekli noktalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.