Fair ne demek? İngilizce Fair kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Kökeni İngilizceye dayanan fair kelimesi yaygın olan iki anlamı üzerinden ele alınır. Türkçe karşılığı olarak bunlardan biri, ‘dürüst ve adil’ şeklinde ifade edilmesidir. Aynı zamanda yine Türkçedeki anlamı olarak ikinci ifadesi, ‘fuar’ biçiminde kullanılır.

Fair Ne Demek?

Çok fazla anlama gelse daha iyi özellikle iki anlamı ile beraber fair kelimesi İngilizcede oldukça fazla kullanılmaktadır.

- Adil veya dürüst

- Fuar

Genelde İngilizcede cümle içerisinde bu iki anlamı üzerinden ifade görebilirsiniz. Böyle durumlarda cümlenin yapısına ve gelişine bağlı olarak durumu anlamanız gerekmektedir.

‘’This is a fair game’’ (Bu adil bir oyun.)

‘’The fair opens today’’ (Fuarı bugün açılıyor.)

Görüldüğü üzere hem adil ve dürüst anlamında hem de bir fuar organizasyonu konusunda fair kelimesi kullanılabilmektedir.