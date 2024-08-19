Fahiş servis ücretlerine hukuki çözüm...Veliler paralarını geri alabilir

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 25 Temmuz'daki toplantısında okul servis ücretleriyle ilgili alınan karar doğrultusunda, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

Zam oranının belli olmasının ardından, bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunabiliyor. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu yıl en kısa mesafenin 23 bin lira olarak belirlendiğini ancak bazı servis şirketlerinin buna uymayarak 70-80 bin lira civarında para talep ettiğini söyledi. Velilerin böyle bir durumla karşılaşmaları halinde okul yönetimine dilekçe sunarak durumu bildirmesi gerektiğini ifade eden Saraçlı, fahiş fiyatların çözüme kavuşturulması noktasında okul yönetimine büyük bir görev düştüğünün altını çizdi. Saraçlı, bu şirketlerin okul idaresinin izni doğrultusunda servis hizmeti verdiğini belirterek, yönetimin durumu düzeltmemesi halinde velilerin ödeme makbuzlarıyla birlikte ilçe milli eğitim müdürlüklerine de şikayette bulunabileceklerini söyledi.

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HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETME YOLU

Servislerde hostesin zorunlu olduğunu aktaran Saraçlı, servis şirketlerinin bunu öne sürerek ücretlere ek olarak yüzde 30 zam yapabilme yetkilerinin bulunduğunu dile getirdi. Hostes farkının eklenmesi durumunda bile bazı servisçilerin talep ettiği rakamların çok yüksek olduğuna dikkati çeken Saraçlı, "23 bin liralık yakın mesafe ücretine yüzde 30'luk zam dahi yapılmış olsa 70-80 bin lira gibi fahiş rakamlar söz konusu değil. Bunun talep edilmesi yasaya ve hukuka aykırı bir davranıştır, haksız kazanç elde etme yoludur” dedi.

DENETLEME YAPILMALI

Saraçlı, velilerin ödemelerinin 104 bin liraya kadar olan kısmına ilişkin makbuzları, ikamet ile okul adreslerini ve aradaki mesafeyi Tüketici Hakem Heyetlerine bildirmeleri halinde yapılacak tespitlerle parayı geri alma hakkına sahip olduklarını söyledi. Fahiş fiyat talep eden servisçilerin yasal çerçevede idari para cezalarına çarptırılması gerektiğini belirten Saraçlı, Milli Eğitim Bakanlığınca bu konuda inceleme ve denetleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

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DAVALAR KISA SÜREDE KARARA BAĞLANIYOR

Avukat Barış Ülker ise bu konuda baktığı bir davayı anlatarak, mahkemenin servis şirketine ödenen paranın yasal faiziyle birlikte müvekkiline geri iadesine karar verdiğini söyledi. Bu tür fahiş ücretlerle karşılaşan velilerin hukuki olmayan bu durumu ilk önce servis şirketine bildirmesi, sonuç alınamaması durumunda da Tüketici Hakem Heyetine müracaatta bulunması gerektiğine işaret eden Ülker, Tüketici Hakem Heyetinin başvuruyu reddetmesi durumunda Tüketici Mahkemesine itirazda bulunabileceğini belirtti.

Ülker, mahkemenin bilirkişi raporu gibi herhangi bir talebinin olmaması durumunda davanın kısa sürede karara bağlandığını dile getirdi. Ancak vatandaşların dava sürecinin uzun sürdüğünü düşünerek mahkemeye başvurmadıklarına dikkat çeken Ülker, "Veliler, ödedikleri fahiş ücretleri en yüksek oranda faiziyle birlikte iade alabilirler. Velilerin yargılama masraflarından kaçınarak haklarından feragat etmemesi gerekiyor. Hukuki mücadele sonucunda fazladan ödedikleri ücretin yanı sıra yargılama giderlerini de faiziyle birlikte iade alabilirler” diye konuştu.