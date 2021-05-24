Fagot nedir ve ne işe yarar? Fagot müzik aleti özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi

Fagot ahşaptan yapılan ve çok fazla bilinmeyen üflemeli nefesli bir enstrümandır. Avrupa'da ortaya çıkan bu enstrüman çıkardığı ses ile ruhu dinlendirmektedir.

Fagot Nedir?

Üflemeli çalgılar grubu ailesinin bir üyesi olan fagot üflemeli çalgılardan birisidir. Ahşaptan yapılan fagot Avrupa ülkelerinde en çok kullanılan enstrümanlar arasında yer alır. Nefesli bir müzik aleti olan fagot kamış ve ya ahşaptan yapılmaktadır. Bu enstrüman toplam iki parçadan oluşur. Bunun yanı sıra fagotlar metal borudan da yapılabilir. Ayrıca bu fagot enstrümanlar yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda olabilir. Fagotun ilk parçasının adı kalak olarak bilinmektedir. Bu enstrümanda fagotun ana bölümüne çizme denir. Bunları ise bas ve son olarak da tenor takip etmektedir.

Fagot Ne İşe Yarar?

Avrupa'da en çok bilinen enstrümanlardan birisi olan fagot çoklu orkestra içerisinde yer alan bir enstrüman olarak bilinir. Fagot ile birlikte nağmeler tek başına çıkarken bazı durumlarda ise nefesli çalgıların oluşturduğu gruplar ile beraber de üflenmektedir. Fagot özellikle basklarnet ile birlikte kullanıldığında güzel bir ikili olarak ortaya çıkar.

Fagot özellikle bas çıkan sesleri de daha fazla güçlendirebilir. Bunun yanı sıra fagot enstrümanı orkestraya da yepyeni bir karakter ve söyleyiş kazandırmaktır. Fagot enstrümanı her zaman bu şekilde kullanılmayabilir.

Fagot çoğu zaman fon müziği oluşturulmasında da kullanılabilir. Özellikle partilerin arka fonlarında fagot kullanılmaktadır. Etkileyici sesler çıkaran fagot öğrenimi de zor olan bir çalgı olarak ön plana çıkar. Fagotlar genel olarak akça ağaçtan üretilmektedir. Bu çalgının ise hakimiyeti ve duruşu da zor olan bir çalgı olarak ön plana çıkar. Fagot enstrümanı her zaman rahatlıkla kullanılabilir.

Fagot Müzik Aleti Özellikleri Nelerdir?

Avrupa'da ortaya çıkan fagot ahşaptan üretilmektedir. Tek parçalı bir yapısı olan fagot enstrümanı çift kamışlı olarak ortaya çıkmaktadır. Curtal benzeri bir enstrüman olan fagotun ses aralığı 3,5 oktav olarak bilinmektedir. Bu müzik enstrümanı ise akçaağaçtan yapılabilir. Bu ahşabın yanı sıra fagot metal borudan da yapılabilir. Çok sevilen bu müzik enstrümanının uzunluğu ise yaklaşık 1,3 metre olabilir. Fagotun açılmış hali de yaklaşık 2,5 metreyi bulmaktadır.

Fagot enstrümanı konik biçiminde oyulmaktadır. Fagot müzik aleti dört ayrı parçadan oluşmaktadır. Buna göre fagot kalak, çizme, bas ve tenor gibi bölümlerin birleşiminden meydana gelebilir. Fagot enstrümanının üç farklı tınlama bölgesi bulunur. Buna göre kalın ses bölgesi, orta ses bölgesi ve ince ses bölgesi bulunur. Fagot müzik aletinin teknik olanakları da çok geniştir. Bu enstrümanda geniş aralıklı olan atlamalar da çok rahat bir şekilde çalınabilir.

Fagot Müzik Aleti Tarihçesi Hakkında Bilgi

Fagot müzik aleti 16. yüzyılda Avrupa'da Curtal adlı enstrümandan türemiştir. Avrupa'da tekli ve ya orkestralar içerisinde çalınan fagot özellikle fon müzikleri için kullanılmaktadır. Bu müzik aletinin ses aralığı 3,5 oktav olarak bilinmektedir. Avrupa'da uzun yıllardan beri çok sevilerek kullanılan fagot genellikle akçaağaçtan üretilmektedir.

Fagot çoğunlukla ahşaptan üretilmesinin yanı sıra metal borudan da yapılabilir. Fagot enstrümanının uzunluğu 1, 3 metre olarak bilinir. Ayrıca bu borunun açılmış hali ile birlikte fagot müzik aletinin uzunluğu da 2,5 metreyi bulabilir. Fagot müzik aleti her zaman rahatlıkla kullanılan bir enstrümandır.