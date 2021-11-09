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Facir ne demek, ne anlama gelir? Facir kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Facir#Nedir
Facir ne demek, ne anlama gelir Facir kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Her kelimenin farklı bir anlama sahip olması bireylerin araştırma yapmasına neden oluyor. Özellikle facir kelimesinin anlam bakımından neyi fiade ettiği konusunda araştırma yapan bireyler bulunuyor. Facir sözcüğü hakkında en doğru bilgileri incelemek isteyenler, internette araştırma yapabiliyor. Facir ne demek, ne anlama gelir? Facir kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili detayları derledik.

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Facir kelimesi günümüzde kişilerin kullanabileceği kelime türleri arasında yer alıyor. Facir TDK'ya göre, günahkar ve İslam dininin emirlerini çiğneyen kişiler için kullanılan bir kelimedir.

Facir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İlk defa duyulan sözcüklerden biri olan facir kelimesi, kişilerin geniş kapsamlı araştırdığı kelime çeşitleri arasındadır. Türkçe dilindeki sözcük türlerinin tüm anlamlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında farklı araştırmalar yapabiliyor. Facir kelimesi için de bireylerin yaptığı ufak araştırmalar bulunuyor. Sözlüklere bakılarak facir kelimesinin anlamı öğrenilmek isteniyor. Facir kelimesi, günahkar olan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Dini ölçülerine aykırı hareket eden kişileri temsil eden bir kelime türüdür.

Facir Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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TDK tarafından facir kelimesinin belirlenen anlamları bulunuyor. Facir sözcüğü Türkçe dilinde bulunan ve dini ölçü prensiplerine ayrıkırı davranışlar yapan kişiler anlamındadır. Facir kelimesi eski zamanlarda daha yaygın kullanılan bir kelimedir. Günümüzde anlamı çok merak edilse de, kullanımı yaygın olan kelimeler arasında yer almıyor. Facir kelimesi, günah işleyen kişileri ifade eden kelimeler arasında bulunuyor.

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#TDK#Facir#Nedir

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