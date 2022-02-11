Fabl nedir? Özelliklikleri nelerdir? Fabl yazarları hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı Halil Akbunar Sus işareti yaptı ve...Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı! Halil Akbunar 'Sus' işareti yaptı ve...#Beşiktaş
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptıBeşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı!#Beşiktaş
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
Bilim Kurulu üyesi İlhandan TMT tepkisi: Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değilBilim Kurulu üyesi İlhan'dan TMT tepkisi: 'Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değil'#Mustafa Necmi İlhan
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker Nineyi kaybettik3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker Nine'yi kaybettik#Şeker Aslan
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Fabl nedir? Özelliklikleri nelerdir? Fabl yazarları hakkında bilgiler

#Fabl Nedir?#Özellikleri#Yazarlar
Fabl nedir Özelliklikleri nelerdir Fabl yazarları hakkında bilgiler

Edebiyata ilgisi olan insanların aslında çok iyi bildikleri edebi türler, geniş kitlelerce bilinmeyebilir. Bu sebeple de yeni kavramlar merak uyandırır ve araştırma konusu olur. Bu bağlamda en sık sorulan ve araştırılan konuların başında "fabl türü" gelmektedir. İşte ilgiyle okuyacağınız Fabl nedir, özellikleri nelerdir, fabl yazarları hakkında bilgiler ve çok daha fazlasını sizler için derledik.

 

Haberin Devamı

Latince bir sözcük olan "fabıla"dan gelen Fabl, Edebiyatta kendine özgü özellikleri bulunan farklı bir manzum ya da düz yazı türüdür.

Fabl Nedir?

Günümüzde çoğunlukla eğitimde yararlanılan fabl türünü anlatan fabl sözcüğünün kökeni Latince "fabıla" kelimesinden gelir. Fabila sözcüğünün anlamı ise "hikayed"dir Zamanla bu sözcük; bir ahlak ilkesi ya da davranış kuralını anlatan kısa sembolik (simgesel) bir hikaye türünün adı olmuştur.

Fabl diğer bir söylemle öykünce, sonunda ders verme gayesi düden, düşündüren, güldüren ve genellikle de manzum öykülerdir. Esasında fabl türünün en öne çıkan özelliği insana ait bir özelliğin insan dışında bir varlığa verilmesidir.

Fabl'da kahramanlar genellikle hayvanlardır fakat bu hayvanlar insan gibi düşünür, konuşur ve insanlar gibi davranırlar. Aslında fabl; küçük öyküdür ve olaya dayalı bir anlatım söz konusudur. Fabl, konusunu gerçekten hayattan alır. Hayattan alınan bu küçük kesitler hayvanlar veya bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır.

Haberin Devamı

Fabl'da gözlemlenen soyut konuların, olay planıyla hem somutlaştırılarak hem de hareket kazandırılarak işlenmesidir. Fabl yazan kişi olayın sonunda bir ders verme gayesini asla unutmaz. Bu fabl türünün belirgin bir özelliğidir.

Fabl türünde eserler vermiş pek çok ünlü yazar vardır. Dünyaca ünlü fabl yazarlarından birisi de La Fontaine, Ezop, Beydeba'dır. Ezop'un Milattan Önce 300'lü yıllarda yaşadığı ve eserler verdiği düşünüldüğünde fabl türünün ne kadar eskiye dayandığı anlaşılır. Arkeologlar Frigler'de ve Hititler'de taş tabletlere yazılı fabl ve bağlantılı resimler bulmuşlardır.

Fabl Özellikleri Nelerdir?

Genellikle manzum eser şeklinde yazılan fabl; insanlar arasında gerçekleşen olayların alegorik bir biçimde hayvanlar arasında geçmiş gibi anlatılmasıdır. Yani bir nevi soyut konuların somutlaştırılması da sağlanmış olur. Fabl türünün özelliklerini şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

Fablda kahramanlar insan dışındaki varlıklardır. Bu varlıklar canlı ya da cansız varlıklar olabilmektedir.

Fabl, didaktik bir türdür çünkü amaç ders vermektir.

Haberin Devamı

Fabl, sadece yazılı şekilde değil halk arasında sözlü olarak da bulunabilir.

Fabl türünün konuları evrensel konulardır.

Fabl, çocuklara hitap eden bir tür olduğu için sadelik esastır, sade bir anlatım vardır.

Amaç çocuklarda yardımseverlik, iyilik ve güzel davranışların oluşturulmasıdır.

Fablda olaylar genellikle doğada, ormanda veya gölde geçer.

Bu türde hayvanlara birtakım simgesel özellikler yüklendiği görülür; çalışkan karınca, saf koyun gibi.

Fabl Yazarları Hakkında Bilgiler

İlk örneklerine M.Ö'ki tarihlerde ve Hititler, Frigler gibi gelişmiş uygarlıklarda rastlanılan fabl türünün ilk örneklerinden birini de Ezop ortaya koymuştur. Milattan Önce 300'lü yılarda Ezop'un fabılları derlenerek yazıya geçirilmiştir. Ezop'un eserlerinin adı ise "Aslan ile Fare", "Ağustos Böceği ile Karınca", "Karga ile Tilki", "Ezop Masalları"dır.

Haberin Devamı

En ünlü fabl yazarlarından birisi de Jean de la Fontaine'dir. Ünlü eserinin adı da "La Fontaine Masallları"dır. Richar Bach'ın eserinin adı da "Martı"dır. Yine çok bilinen ve eserleri tüm dünyada milyonlarca satmış olan bir fabl yazarı da Fransız Edebiyatçı Antoine de Saint-Exupery'dir ve eseri de ünlü "Küçük Presn"dir.

Türk Edebiyatının en eski fabl örneklerinden birisi Şeyhi'nin "Harname" adlı eseridir. Bunun gibi Ahmed Midhat'ın da "Kıssadan Hisse" adlı eseri bir fabldır. Günümüzün çok bilinen bir başka modern fabl eseri de George Orwell'e ait bulunan "Hayvan Çiftliği" isimli eseridir.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fabl Nedir?#Özellikleri#Yazarlar

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT