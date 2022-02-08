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Faaliyet nasıl yazılır? Faaliyet kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı

#TDK#Sözlük#Faaliyet Nasıl Yazılır
Faaliyet nasıl yazılır Faaliyet kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı

Kelimelerin doğru söylenmesi ve doğru yazılması çok önemlidir. Faaliyet kelimesi kişilerin yazım hatası yaptığı kelimeler arasında bulunuyor. Faaliyet kelimesini araştıran her bir birey, doğru yazılış şeklini öğrenmek istiyor. TDK'ya göre faaliyet kelimesinin nasıl yazılacağı arama motorlarında aranan bir bilgidir. Faaliyet nasıl yazılır? Faaliyet kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı hakkında tüm detayları sizler için derledik.

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Faaliyet kelimesi herkesin yazım yanlışı yaptığı bir kelimedir. Faliyet şeklinde yazan birçok birey bulunuyor. TDK'ya göre faaliyet kelimesi, faaliyet olarak yazılmalıdır.

 Faaliyet Nasıl Yazılır?

 Kelimelerin doğru okunması ne kadar önemliyse, doğru olarak yazılması da o kadar önemlidir. Günümüzde kelimelerin yanlış olarak yazıldığını görebiliyoruz. Faaliyet kelimesi, kişilerin yazım yanlışı yapabileceği bir kelimedir. Faaliyet olarak yazılması gereken kelime, faliyet şeklinde yazılarak yazım hatası yapılabiliyor. Yazının kalitesini düşüren yazım yanlışları, bir yazı için çok önemlidir. Kelimelerin TDK'ya göre doğru yazılışları öğrenilerek, daha kaliteli bir yazı hazırlanıyor. Faaliyet kelimesi her zaman ”faaliyet” olarak yazılmalıdır.

 Faaliyet Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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 Her bir kelimenin belirlenen doğru yazılışları TDK tarafından belirtiliyor. TDK üzerinde her bir kelimenin doğru olarak nasıl yazılacağı gösteriliyor. Bireyler TDK'da araştırma yaparak, faaliyet kelimesinin de doğru yazılışlarına ulaşabiliyor. TDK'ya göre faaliyet kelimesi, faaliyet olarak yazılmalıdır. TDK tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun yazılması gerekiyor. Faaliyet kelimesi de, diğer kelimeler gibi doğru yazılması gereken bir kelimedir.

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