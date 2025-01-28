Faaliyet haftasında yüz bini aşkın etkinlik

Haberin Devamı

Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen toplantıda açıklama yapan Bakan Tekin, Bakanlığın eğitim politikalarını geliştirirken istişare kültürünü çalışmaların merkezine konumlandırdıklarını belirterek, "Eğitimde başarı aynı hedefe birlikte yürümekten geçer" dedi. Dönem sonu faaliyet haftasında ülke genelinde yüz binden fazla etkinliğin düzenlendiğini söyleyen Bakan Tekin, etkinlik haftasının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bir bütün olduğuna dikkat çekti.

‘BAKANLIK YÖNETİM SİSTEMİ’ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bakan Tekin, yapay zekâ destekli Bakanlık Yönetim Sistemi'nin hayata geçirildiğini belirterek sistemin önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Anlık güncel verilerin alınması, yatırım planlarından personel hareketliliğine kadar küçük büyük yatırımlar gibi karar alma süreçlerinde bu sistemden yararlanacaklarını dile getiren Bakan Tekin, il müdürlerine yakın zamanda birçok mevzuat güncellemesi yapılacağını da hatırlattı.