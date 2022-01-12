Faaliyet giderleri nelerdir ve hangi hesapta izlenir? Faaliyet giderleri nasıl bulunur

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Faaliyet giderlerinin ne olduğunu ve bunların nasıl düzgün bir şekilde yönetileceğini bilmek hem işletme sahipleri hem de yönetim veya operasyonlarda kariyer arayan herkes için önemlidir.

Faaliyet Giderleri Nelerdir ve Hangi Hesapta İzlenir?

Genellikle OPEX olarak kısaltılan faaliyet ya da işletme giderleri, bir işletmenin normal faaliyetleri boyunca tahakkuk ettirdiği devam eden giderlerdir. Bu giderler, bir işletmenin sağladığı mal veya hizmetlerin üretimine doğrudan katkıda bulunur. Faaliyet giderleri, bir şirketin bilançosunda yükümlülük kategorisi altında gösterilir ve genellikle satış giderleri, genel giderler veya idari giderler olarak da adlandırılır.

İşletme giderleri, bir işletmeyi yürütmekle ilgili gerekli maliyetlerdir ve çalışan maaşları, binalar ve kamu hizmetleri, araçlar, malzemeler ve ekipman ve pazarlama maliyetleri gibi şeyleri içerir. İşletme giderleri bir işletme için kaçınılmaz olsa da işletme giderlerini en aza indirmek, kazançları en üst düzeye çıkarmak ve sektördeki diğer işletmelerle rekabet etmek için şirketin bütçesinin dikkatli bir şekilde yönetilmesi yine de önemlidir.

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Bir işletmenin faaliyetleri yoluyla tahakkuk edebileceği birkaç farklı türde gider olsa da, işletme giderlerinin sınıflandırıldığı üç ana kategori vardır:

Tazminatla ilgili faaliyet giderleri,

Ofis veya işyeri ile ilgili faaliyet giderleri,

Satış ve pazarlama ile ilgili faaliyet giderleri,

Bir işletmenin tahakkuk eden her gideri, bu kategorilere ve giderin hizmet ettiği işleve göre bilançosuna kaydedilir.

Tazminatla ilgili faaliyet giderleri;

Bir şirketin tazminatla ilgili faaliyet giderlerine dahil edilen ortak giderler;

Çalışan maaşlarının maliyeti,

İşveren fayda katkıları,

Komisyonlar ve ikramiyeler,

Emeklilik planı katkıları,

Bordro işleme maliyetleri ve bordro vergileridir.

Ofis veya işyeri ile ilgili faaliyet giderleri;

Ofis malzemeleri,

Kamu hizmetleri maliyetleri (elektrik, internet, gaz),

Muhasebe harcamaları,

Varlıkların amortismanı,

Sigorta masrafları,

Lisans ücretleri,

Kiralama veya kiralama maliyetleri,

Mülkiyet vergisi,

Mülkiyet yönetimi,

Bakım ve onarım maliyetleri,

Yasal ücretlerdir.

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Satış ve pazarlama ile ilgili faaliyet giderleri;

Reklam masrafları,

Satış malzemesi maliyetleri (broşürler, şirket ürünleri),

Eğlence maliyetleri,

Seyahat masrafları,

Doğrudan postalama maliyetleri,

Dijital pazarlama maliyetleridir.

Faaliyet Giderleri Nasıl Bulunur?

Faaliyet giderini hesaplamak için tüm işletme giderlerinizi toplamanız yeterlidir. Standart bir formül;

Faaliyet giderleri = muhasebe malzemeleri + büro malzemeleri giderleri + sigorta + ruhsat ücretleri + yasal ücretler + pazarlama ve reklam + bordro ve ücretler + onarım ve ekipman bakımı + vergiler + seyahat + kamu hizmetleri + araç giderleri" şeklindedir.

İşletme gideri oranı veya OER, gayrimenkul yatırımcıları için bir yatırım amaçlı gayrimenkulün uygulanabilirliğini belirlemek için kullanılan bir ölçüdür. İlk olarak, kullanıcı binanın işletme giderini hesaplamalıdır. Bir yatırımcı, mülkün tüm işletme maliyetlerini ekleyerek, daha önce açıklananla aynı şekilde yapacaktır. Ardından, bu sayı brüt işletme gelirine bölünür.

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Bu oran, yatırımcıların bir mülkün işletme maliyetlerinin onu sağlam bir yatırım yapacak kadar düşük olup olmadığını veya yüksek kullanım maliyetleri gibi kırmızı bayrakları aramaları gerekip gerekmediğini belirlemelerine yardımcı olur.

Formül: OER = (İşletme Giderleri - Amortisman) / Brüt Gelir

İşletmeler, işlerinin finansal olarak nasıl performans gösterdiğini ve başarılı olup olmadıklarını anlamak için Net Kâr'ı hesaplar. Karı anlamak, ekonomideki malların maliyetini artıran ürünlere kar marjları belirlemek gibi diğer ticari faaliyetleri yapmak için önemlidir.

Şirket gelir tablolarında temel bir faaliyet gideri hesaplaması kullanılabilir. Gelir tablosu, bir şirketin finansal faaliyetlerini bir raporlama dönemi boyunca ölçen bir rapordur. Bu genellikle aylık, üç aylık veya yıllık olarak yapılır. Gelir tabloları, gelir kazanç ve giderlerini açıklar.