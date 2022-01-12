Faaliyet giderleri nelerdir ve hangi hesapta izlenir? Faaliyet giderleri nasıl bulunur

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Faaliyet giderleri nelerdir ve hangi hesapta izlenir? Faaliyet giderleri nasıl bulunur

#Faaliyet Giderleri#Tazminat#Sigorta
Faaliyet giderleri nelerdir ve hangi hesapta izlenir Faaliyet giderleri nasıl bulunur

Faaliyet giderlerini etkin bir şekilde yönetmek, başarılı bir iş yürütmenin önemli bir parçasıdır. Bu giderler, bir şirketin bilançosunu düzenli tutmada büyük rol oynar. Faaliyet giderlerinin ne olduğunu ve faaliyet giderlerini örneklerle derledik.

Haberin Devamı

Faaliyet giderlerinin ne olduğunu ve bunların nasıl düzgün bir şekilde yönetileceğini bilmek hem işletme sahipleri hem de yönetim veya operasyonlarda kariyer arayan herkes için önemlidir.

 Faaliyet Giderleri Nelerdir ve Hangi Hesapta İzlenir?

 Genellikle OPEX olarak kısaltılan faaliyet ya da işletme giderleri, bir işletmenin normal faaliyetleri boyunca tahakkuk ettirdiği devam eden giderlerdir. Bu giderler, bir işletmenin sağladığı mal veya hizmetlerin üretimine doğrudan katkıda bulunur. Faaliyet giderleri, bir şirketin bilançosunda yükümlülük kategorisi altında gösterilir ve genellikle satış giderleri, genel giderler veya idari giderler olarak da adlandırılır.

 İşletme giderleri, bir işletmeyi yürütmekle ilgili gerekli maliyetlerdir ve çalışan maaşları, binalar ve kamu hizmetleri, araçlar, malzemeler ve ekipman ve pazarlama maliyetleri gibi şeyleri içerir. İşletme giderleri bir işletme için kaçınılmaz olsa da işletme giderlerini en aza indirmek, kazançları en üst düzeye çıkarmak ve sektördeki diğer işletmelerle rekabet etmek için şirketin bütçesinin dikkatli bir şekilde yönetilmesi yine de önemlidir.

Haberin Devamı

 Bir işletmenin faaliyetleri yoluyla tahakkuk edebileceği birkaç farklı türde gider olsa da, işletme giderlerinin sınıflandırıldığı üç ana kategori vardır:

Tazminatla ilgili faaliyet giderleri,

Ofis veya işyeri ile ilgili faaliyet giderleri,

Satış ve pazarlama ile ilgili faaliyet giderleri, 

 Bir işletmenin tahakkuk eden her gideri, bu kategorilere ve giderin hizmet ettiği işleve göre bilançosuna kaydedilir.

 Tazminatla ilgili faaliyet giderleri;

 Bir şirketin tazminatla ilgili faaliyet giderlerine dahil edilen ortak giderler;

Çalışan maaşlarının maliyeti,

İşveren fayda katkıları,

Komisyonlar ve ikramiyeler,

Emeklilik planı katkıları,

Bordro işleme maliyetleri ve bordro vergileridir. 

 Ofis veya işyeri ile ilgili faaliyet giderleri;

Ofis malzemeleri,

Kamu hizmetleri maliyetleri (elektrik, internet, gaz),

Muhasebe harcamaları,

Varlıkların amortismanı,

Sigorta masrafları,

Lisans ücretleri,

Kiralama veya kiralama maliyetleri,

Mülkiyet vergisi,

Mülkiyet yönetimi,

Bakım ve onarım maliyetleri,

Yasal ücretlerdir. 

Haberin Devamı

 Satış ve pazarlama ile ilgili faaliyet giderleri;

Reklam masrafları,

Satış malzemesi maliyetleri (broşürler, şirket ürünleri),

Eğlence maliyetleri,

Seyahat masrafları,

Doğrudan postalama maliyetleri,

Dijital pazarlama maliyetleridir.

Faaliyet Giderleri Nasıl Bulunur?

 Faaliyet giderini hesaplamak için tüm işletme giderlerinizi toplamanız yeterlidir. Standart bir formül;

 Faaliyet giderleri = muhasebe malzemeleri + büro malzemeleri giderleri + sigorta + ruhsat ücretleri + yasal ücretler + pazarlama ve reklam + bordro ve ücretler + onarım ve ekipman bakımı + vergiler + seyahat + kamu hizmetleri + araç giderleri" şeklindedir.

 İşletme gideri oranı veya OER, gayrimenkul yatırımcıları için bir yatırım amaçlı gayrimenkulün uygulanabilirliğini belirlemek için kullanılan bir ölçüdür. İlk olarak, kullanıcı binanın işletme giderini hesaplamalıdır. Bir yatırımcı, mülkün tüm işletme maliyetlerini ekleyerek, daha önce açıklananla aynı şekilde yapacaktır. Ardından, bu sayı brüt işletme gelirine bölünür.

Haberin Devamı

 Bu oran, yatırımcıların bir mülkün işletme maliyetlerinin onu sağlam bir yatırım yapacak kadar düşük olup olmadığını veya yüksek kullanım maliyetleri gibi kırmızı bayrakları aramaları gerekip gerekmediğini belirlemelerine yardımcı olur.

 Formül: OER = (İşletme Giderleri - Amortisman) / Brüt Gelir

 İşletmeler, işlerinin finansal olarak nasıl performans gösterdiğini ve başarılı olup olmadıklarını anlamak için Net Kâr'ı hesaplar. Karı anlamak, ekonomideki malların maliyetini artıran ürünlere kar marjları belirlemek gibi diğer ticari faaliyetleri yapmak için önemlidir.

 Şirket gelir tablolarında temel bir faaliyet gideri hesaplaması kullanılabilir. Gelir tablosu, bir şirketin finansal faaliyetlerini bir raporlama dönemi boyunca ölçen bir rapordur. Bu genellikle aylık, üç aylık veya yıllık olarak yapılır. Gelir tabloları, gelir kazanç ve giderlerini açıklar. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faaliyet Giderleri#Tazminat#Sigorta

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi