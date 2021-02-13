Faaliyet Belgesi Nedir Ve Nasıl Alınır? Faaliyet Belgesi Alma İşlemleri

Faaliyet belgesinin amacı genel olarak iş yerinin hangi iş kolunda çalıştığını ve devam edip etmediğini gösterir. Faaliyet belgesi yapılan denetimlerde gösterilmesi zorunlu tutulan belgeler arasında yer alır.

Faaliyet Belgesi Nedir?

Faaliyet belgesi, iş yerinin hangi alanda hizmet sağladığını kanıtlayan belge türüdür. İş yerleri tarafından alınması zorunlu olan belge, firmanın hangi alanda faaliyet gösterdiğini gösterir. Belge belli bir süre içerisinde geçerlidir. Bu nedenle, her güncel süre sonunda mutlaka alınmalı ve bulundurulmalıdır. İş yerinin faaliyet değişiminde de ayrıca güncellenmelidir.

Faaliyet Belgesi Alma İşlemleri

Faaliyet belgesi almak için ilk olarak iş yeri sahibinin bağlı olduğu ticaret odasına gitmesi gerekir. Burada belli bir ücret ödedikten sonra faaliyet belgesini alabilir. Belge talep işlemleri ücret karşılığı gerçekleşir. Ayrıca başvuru esnasında ticaret sicil numarasının istenildiği söylenebilir. Gereken belgeler için iş yerinin hangi alanda olduğu önemlidir. Bununla ilgili bağlı bulunulan ticaret odası aranarak bilgi talep edilebilir.

Faaliyet Belgesi Ne İşe Yarar?

Faaliyet belgesi, iş yerleri ve esnaflar tarafından alınması gereken belge türüdür. Belgenin amacı, iş yerinin halen aktif olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmektir. Belli sürelerde geçerli olan faaliyet belgeleri genellikle 3 ay süre sonra güncelliğini kaybedebilir. Belgenin güncel tarihlerde olmasına dikkat edilmelidir. Kanuni olarak resmiyeti bulunmayan faaliyet belgesi, ticaret odaları tarafından istenir.

Faaliyet Belgesi Nereden Alınır?

Hangi alanda faaliyet gösteriliyorsa, buradan gerekli faaliyet belgesi alınabilir. İş yerinin hangi alanda olduğuyla alakalı olan bu durum, faaliyet belgesi için başvurunun yapılacağı ticaret odasını belirler. Esnaf ve Ticaret Odası veya Şoförler Odası buna örnek olarak gösterilebilir. Başvuru nereye yapılacaksa, o kurum aranarak gereken belgelerin neler olduğu öğrenilebilir.

Faaliyet Belgesi İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Faaliyet belgesinin alınabilmesi için çeşitli evrakların hazırlanarak teslim edilmesi gerekir. İş yeri için faaliyet belgesi almak isteyen kişide, ticaret sicil numarasıyla birlikte noter tasdikli imza sirküleri istenebilir. Tehlikeli madde faaliyet belgesi veya diğer alanlar için faaliyet belgeleri, bağlı olunan kurumda alınmalıdır. Bunun için ek belgeler gerekiyorsa bunun hakkında başvuru öncesi bilgi alınmalıdır.

Faaliyet Belgesi Online Olarak Alınabilir mi?

Dünyanın birçok ülkesinde iş yeri, tehlikeli madde, şoförlük benzeri faaliyetler için belgeler online olarak verilir. Ancak bu durum Türkiye'de henüz geçerli olmadığından, faaliyet belgesinin bu şekilde alınması mümkün değildir. Belgenin fiziki olarak gidip bağlı bulunan ticaret odasından alınması şarttır. Online olan belgeler geçerli olmadığından kabul edilmemektedir. Ayrıca mutlaka her 3 ayda bir ücret karşılığında belge alınmalıdır.

Faaliyet Belgesi İçin Dilekçe Vermek Gerekli mi?

Faaliyet belgesi isteme dilekçesi adı altında dilekçe yazılarak, faaliyet belgesi talep edilebilir. Bu sorunun cevabı evet olarak verilebilir. Belge alım sürecinde mutlaka dilekçe açıklayıcı biçimde yazılmalı ve istenen kuruma ibraz edilmelidir.

Faaliyet Belgesi Alınmazsa Ne Olur?

Esnaf ve iş yerleri veya diğer alanlarda faaliyet gösterenler belli periyotlar içerisinde (yılda 1 kez) denetlenirler. Bu denetimlerde faaliyet belgesinin bulunması zorunlu olarak kabul edilmiştir. Yasal olarak bulundurulması zorunlu olmasa bile, ticaret odalarının kurallarında faaliyet belgesi gereklidir. İş yerinde bu belgenin olmaması halinde veya güncel olmadığı durumlarda, çeşitli cezai yöntemlere başvurulabilir. Bunun hakkında güncel bilgileri takip etmek gerekebilir.