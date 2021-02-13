F Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? F Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

F sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 18 yaşında olması gerekmektedir.

F Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

F sınıfı ehliyet, traktör kullanmak isteyen kişilerin alacakları ehliyettir. 18 yaşına girmiş olan kişiler rahatlıkla F ehliyet sahibi olabilirler. F sınıfı ehliyete sahip olan kişiler M sınıfı araçları da rahatlıkla kullanabilirler.

F Sınıfı Ehliyet Alma Yaşı Kaçtır?

F sınıfı ehliyeti almak isteyen kişilerin 17 yaşını bitirmiş olması ve 18 yaşından gün almış olması gerekmektedir.

F Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

F sınıfı ehliyet için 17 yaşını tamamlamış, 18 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. F sınıfı ehliyet almak için sahip olunması gereken şartlar ise şu şekildedir;

En az ilkokul mezunu olmak.

Sürücü evrakı müddetsiz olarak geri alınmamış olmak.

Dolaysız F sınıfı sürücü evrakı alacak olanlar; 20 saat Trafik ve Etraf Balakası Dersi, 12 saat İlkyardım Dersi, 10 saat Motor ve Vasıta Tekniği Balakası Dersi, 10 saat Direksiyon Eğitimi Dersi görmeleri gerekir. Gördükleri derslerden imtihana tabi yakalanırlar.

F sınıfı sürücü evrakı olanlardan, A1-A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; 5 saat Motor ve Vasıta Tekniği Dersi ile 10 saat direksiyon dersinden imtihana tabi yakalanırlar.

F sınıfı sürücü evrakı olanlardan, B sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Etraf Balakası Dersi, 6 saat Motor ve Vasıta Tekniği Dersi ile 20 saat aldıkları derslerden imtihana tabi yakalanırlar.

F sınıfı sürücü evrakı olanlardan, C, D, E sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat Trafik ve Etraf Balakası Dersi, 10 saat Motor ve Vasıta Tekniği Dersi ile 45 saati aldıkları derslerden imtihana tabi yakalanırlar.

Dolaysız F sınıfı sürücü evrakı alacaklar için, Teorik imtihanda İlk Destek Balakası dersinden 30, Trafik ve Etraf Balakası dersinden 40, Motor ve Vasıta Tekniği dersinden 30 sual sorulmaktadır. İmtihan süresi 130 dakikadır.

F Sınıfı Ehliyet Harç Fiyatı Ne Kadardır?

F sınıfı ehliyet harç tutarı toplamda 2200 Türk Lirasıdır. Ancak bunun 1500 Türk Lirası sürücü kursuna aittir. Kişiler öncellikle kurs, sonrasında ise sürüş derslerine katılmak zorundadır. Toplamda sınav üç kere yapılır. Üç kere üst üste sınavdan geçemeyen kişiler ehliyet alamazlar.