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F Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede? F Simgesi Olan Element

F Hangi Element Ve Periyodik Tabloda Nerede F Simgesi Olan Element

Atom maddenin en küçük yapı taşını oluşturmaktadır. Aynı türde atomların bir araya gelip oluşturduğu maddeler ise element olmaktadır. Element deyince doğada farklı hallerde bulunan yapılar akla gelmektedir. Bu haller katı, sıvı veya gaz şeklinde olabilmektedir. Bununla birlikte kimyasal elementler, kimyasal ve fiziksel özellikleri ile periyodik tablo denen bir yapıyı meydana getirmektedir. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Periyodik tablo içinde yer alan elementlerin tanınması ve haklarında bilgi edinilmesi önemli görülmektedir. Bu tabloda her elementin bir simgesi bulunmaktadır. Bunlardan biri de F simgesine sahip olan Flor elementi olmaktadır. 

 Flor Elementinin Periyodik Tablodaki Yeri ve Özellikleri 

 Flor elementi periyodik tabloda F simgesine sahiptir. Periyodik tablonun halojenler denen sınıfında yer almaktadır. F simgesine sahip olmasının sebebi elementin Latince kelime olan "fluere"den gelmesidir. Bu elementin atom numarası dokuzdur. Ayrıca halojenler grubunun ilk elementi olma özelliği bulunmaktadır. Renk olarak kahverengiye yakın bir tona sahip Flor, doğa içinde gaz halinde yer almaktadır. Flor elementi, tepkimeye girmeye oldukça yatkındır. Periyodik tabloda 17. grupta, 2. periyotta ve p blokta yer almaktadır. 

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 Flor elementi, soygazlardan başka tüm elementlere anında tepki gösterme özelliğine sahiptir. Hem deniz suyunda hem de kaynak sularında az miktarda da olsa flor vardır. Bunun yanında insan vücudunda da flora rastlanmaktadır. Dişte, kemikte ve kanda farklı miktarlarda flor bulunmaktadır. Flor, özellikleri ile geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Bunlardan biri de sanayidir. Sanayide birçok amaç için tercih edilmektedir.

 

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