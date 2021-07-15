Ezoterizm nedir ve ezoterik ne demek?

Bu terim Arapça ile Türkçede “Batiniyye” olarak geçerken Fransızcada “Esotérisme” olarak bilinmektedir. İngilizcede “Esoterism” olan bu kelimenin dilimizdeki karşılığı “İçrekçilik“ olarak geçmektedir.

Ezoterizm Nedir?

Ezoterizm temelinde, bilgi ve öğretilerin kademeli olarak verildiği bir öğreti sistemi ve çalışma sistemi olarak tanımlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususun öğretilerin kaynağının bilimsel, töresel ve dinsel nitelikte olabilmesinin bilinmesidir.

Ezoterik Ne Demek?

Ezoterik, içrekçilik ya da batınilik gibi konulardaki derin bilgiler ile sırların ehil olmayanlara söylenmeden, bir bilge tarafından sadece alanında ehil olan kişilere öğretilmesi demektir. Ezoterizm bir din ya da bir inanç sistemi ile sınırlandırılmaz. Genellikle ezoterik yani içrek ezoterizm ile ilgili ve ona dair anlamlarında kullanılmaktadır.

Bu ifadenin kullanımına antik çağlardan itibaren rastlanmaktadır. Milattan sonra 2. yüzyılda Aristoteles felsefesi başlığı altında bu kavrama değinilmiştir. Alexandria von Clemens bu bağlamdan yola çıkarak “gizli tutma” ifadesi olarak kullanmıştır. Buna benzer bir ifade ile Romalı Hippolyt Pisagor öğrencileri içinde seçici bir kurul dahilinde ayrıcalıklı olarak dinlediklerine değinilmiştir. Ezoterik kavramı, bu şekilde diğer felsefeciler tarafından günümüze kadar kullanılmıştır.