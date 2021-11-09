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Ezkar ne demek, ne anlama gelir? Ezkar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Ezkar#Nedir
Ezkar ne demek, ne anlama gelir Ezkar kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Türkçede yer alan ancak anlamı bilinmeyen kelimeler içerisinde Ezkar sözcüğü gelmektedir. Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber tam olarak anlamı merak edilen sözcükler arasında gelir. Özellikle birçok farklı yazılı eserde ve belgede karşılaşılan bir sözcük olduğunu söylemek gerekir. Peki Ezkar ne demek, ne anlama gelir? Ezkar kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgiler.

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Arapça kökenli bir kelime olarak ezkar sözcüğü öne çıkmaktadır. Aslına bakılırsa kendi başına bir anlam ifade etmediğini söylemek gerekir. Çünkü daha çok bir kelimenin çoğulu olarak öne çıkar. Bu kelime üzerinden Arapça kökenli olması ile beraber kullanılır.

Ezkar Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ezkar kelimesi zikir sözcüğünün çoğulu olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda zikir kelimesi ise bir şey anmak ya da hatırlamak biçiminde ifade edilmektedir. Taşımış olduğu bu anlamı ile beraber zikir sözcüğü yerine çoğul olarak Ezkar kelimesi değerlendirilmektedir.

Ezkar Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Merak edilen kelimelerden biri olarak ezkar sözcüğü öne çıkmaktadır. Özellikle birçok farklı yazılı kaynak ile beraber farklı eserlerde karşılaşılan bir sözcüktür. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit kelime, zikir sözcüğünün çoğulu olarak ifade edilir. Yani diğer bir deyişle herhangi bir şeyi anmak veya hatırlamak üzerine çoğul olarak değerlendirilir. Bu şekilde taşımış olduğu anlamı ile beraber günlük yaşamda tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

 

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#TDK#Ezkar#Nedir

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