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Eytam ne demek, ne anlama gelir? Eytam kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Eytam#Eytam Nedir
Eytam ne demek, ne anlama gelir Eytam kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Yabancı kökenli bir kelime olarak eytam sözcüğü Türkçe içerisinde yer alır. Böylece tek başına veya cümle içerisinde kullanma imkanı vermektedir. Peki eytam ne demek, ne anlama gelir? Eytam kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgiler.

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Arapça kökenli bir kelime olarak eytam sözcüğü öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bu sözcüğün Türkçe üzerinden bir karşılığı bulunur. Özellikle merak edilen ve İnternetten araştırılan sözcükler içerisinde geldiğini söylemek mümkün. Günlük yaşamda pek fazla kullanılmasa bile taşıdığı anlam üzerinden farklı eserlerde ve yazılı kaynaklarda öne çıkar.

Eytam Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Eylem sözcüğü taşıdığı anlam ile beraber farklı biçimlerde ele alınır ve yorumlanır.

 - Yetimler

 - Babası ölmüş olan çocuklar

 Bu şekilde eytam kelimesi aynı zamanda yetim sözcüğü ile beraber eş anlamlı olarak kullanım imkanı tanımaktadır. Yani yazılışları farklı ve anlamları aynı olan kelimeler olarak ifade etmek mümkün.

 Eytam Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit eytam kelimesi yetim ya da yetimler olarak ifade edilir. Aynı zamanda babası ölmüş olan çocuk ve çocuklar olarak da anlatmak mümkün. Yani diğer bir deyişle yetim şeklinde bir anlama sahiptir. Yabancı kökenli bir kelime olarak Türkçede yerleşik şekilde bulunur. Böylece amaca uygun olarak günlük yaşamda da kullanım imkanı tanır. Özellikle farklı eserlerde ve yazılı kaynaklarda çıktığı vakit cümleler daha iyi anlaşılabilir.

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