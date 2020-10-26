Eylül’e tablet sürprizi

İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki EBA destek merkezini haberleştirirken duymuştuk Eylül Atıcı ismini. Evine gittik ve dertlerini dinledik. Eylül’ün bir bilgisayara ihtiyacı vardı ama babasının alacak durumu yoktu. Bu yüzden geçen sene uzaktan eğitime hiç katılamamıştı. Bu yıl 5’inci sınıfa başladı. Aynı senaryo yine tekrar edecek gibiydi. Ama hayatını eğitime adamış bir isim Eylül’ün durumundan haberdar olunca hemen ona ulaşmak için harekete geçti. Daha önce birçok öğrenciyi sevindirmiş olan Felsefe Öğretmeni Nuran Dehrioğlu, bu kez de Eylül’ün yüzünü güldürdü.

ÖĞRENCİLERİN ROBİN HOOD’U

“Herhangi bir öğrencinin sorununu gördüğüm zaman hemen ‘ne yapabilirim’ diye düşünmeye başlıyorum. İlk olarak Van depreminde başladım bu yardımlara. Okullar belirledim kendime ve onların ihtiyaçlarını karşıladım. Öğrencilerin bot ve mont ihtiyaçları vardı onları almaya çalıştım elimden geldiğince. Şimdi de gördük ki bazı çocuklar bu süreçte eğitimden uzak kaldı. Benim kendi sınıfımda da derslere katılamayan öğrencilerin olduğunu görünce bunu araştırmaya başladım. Baktım ki çocukların imkânı yok. Bir de görev yaptığım okula puanla giriliyor. Potansiyeli yüksek öğrenciler var. Desteklenmesi gerek diye düşündüm. Birkaç öğrenciye yardım ederim diye düşünürken 40 öğrenciye ulaştım. Hiçbirine de elden vermedim. Çocuklar beni tanısın bilsin istemiyorum. Bana minnet duysunlar da istemiyorum. Amaç iyilik yapmak.

EK DERS ÜCRETİ TABLETE DÖNÜŞÜYOR

Kendi imkânlarımla alıyorum bunları. Ek ders ücretleriyle karşılıyordum başta. Ancak şimdi pandemi döneminde ondan mahrum kaldık. Bu kez kendi harcamalarımdan kısmaya başladım. Yeter ki birilerine ulaşabilelim. Bir de arkadaşım var destek olan. Onun da yardımıyla altından kalkıyoruz.

MUCİZE OLSUN İSTİYORUM

Tablet ihtiyacı olan birisine telefon açtım. Durumunuz biraz sıkıntılıymış ben size yardım etmek istiyorum dediğimde şok oldular. ‘Hocam başvuru yapmadığımız yer kalmadı tablet alabilmek için. Birden telefon çaldı ve hiç tanımadığımı biri, bunu vermek istediğinizi söylüyor’ dedi. İşte bence bu mucize. Böyle olunca daha çok seviniyorum. İnsanlara bu şekilde dokunabilmek çok güzel. Karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eylül’ü de sizin haberinizde görünce baktım ki küçük bir kız. Emek sarf ediyor. Yardım edilmesi lazım. O yüzden küçük olsa da yardımı dokunursa ne mutlu.