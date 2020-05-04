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GeriEğitim ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasına geri sayım
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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.05.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasına geri sayım

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‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasına geri sayım
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Dünyanın çok sayıda ülkesinden 100’ün üzerinde girişimcinin katılacağı ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışması için geri sayım başladı. 4 Haziran’da sanal ortamda yapılacak yarışmanın dünya finalinde  Türkiye’yi BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel temsil edecek.

Girişimcilik konusunda dünyanın prestijli ödül programı olarak kabul edilen ve Türkiye’de bu yıl 12’ncisi düzenlenen EY Yılın Girişimcisi programının Türkiye kazananı belli oldu. EY Dünya Yılın Girişimcisi yarışmasının dünya finalinde bu yıl Türkiye adına Enver Yücel yer alacak.

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY (Ernst & Young) tarafından 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda iş dünyasına yönelik dünyaca önemli bir ödül programı olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year - EY Yılın Girişimcisi’ programına çok sayıda girişimci isim katılıyor. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle 4 Haziran’da yapılacak final, uzaktan katılımla gerçekleşecek. Dünya genelinde 145 şehirde düzenlenen ödül programına 60’tan fazla ülkeden girişimci katılıyor.

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