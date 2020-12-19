Expat nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Expat olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Göçmenlikten farklı bir statü barındıran Expat, yüksek niteliğe sahip durumda olan çalışanları ifade eden bir terimdir.

Expat Nedir?

Expat, Latince kökenli bir kelime olmanın beraberinde expatriate kelimesinden gelir. Bu kelime, ülke dışında çalışma hayatı içinde olan bireyleri tanımlar. Göçmenlikten farklı statüye sahip olan Expat, yüksek niteliğe sahip durumda olan çalışan bireyleri ifade eder.

Expat Ne İş Yapar?

Expat, dünyaya geldiği yahut vatandaşlığının ülke ülke dışında, bir firma, üniversite, hükumet yahut sivil toplum kuruluşu tarafından belirlenmiş durumda olan görevleri yerine getirmekle yükümlü olan kişidir. Bünyesinde çalıştığı kurum veya kuruluşun faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak görev tanımında farklılıklar söz konusu olabilmektedir.

Expat Nasıl Olunur?

Bir bireyin Expat olabilmesi için resmi bir eğitim kriterinin varlığı söz konusu olmamaktadır. Kişiler, görev almış oldukları firma yahut eğitim kurumu tarafından yapılan görevlendirmeyle Expat statüsü kazanmak suretiyle yaşadığı ülke dışında çalışabilme olanağına sahip durumdadır. Bu unvana sahip kişi, bağımsız bir şekilde iş başvurularında bulunarak da farklı bir ülkede çalışma olanağına sahip olabilmektedir.

Expat Olma Şartları Nelerdir?

İşveren şirket veya şahısların Expat çalışanlarda aradığı çeşitli şartlar, bireylerin hangi sektörde çalıştıklarına bağlı olarak farlılık barındırmaktadır. Expat niteliğine sahip olan meslek profesyonellerinde aranan genel şartlar şu başlıklar altında toplanabilir;

- İş teslim tarihlerine riayet etmek

- Çok kültürlü çalışma ortamına uyum sağlayabilecek kabiliyete sahip olmak,

- Hedef ülkede çalışmaya engel olabilecek nitelikte olabilecek herhangi bir yasal engelin bulunmuyor olması,

- Ekip çalışmasına uyumlu olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,

- Kurum kapsamında kullanılan yabancı dili iyi biliyor olmak,

- Şirket politikalarına uygun çalışma gerçekleştirebilecek disipline sahip olmak,

Expat 'ın Görevleri Nelerdir?

Expat olarak çalışma faaliyetleri içinde bulunan kişinin hizmet verdiği kurumun faaliyet gösterdiği sektör kapsamında görev tanımında farklılıklar söz konusudur. Expatın genel görevlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

- Mesleki gelişimi sürdürmek

- Sivil toplum kuruluşları adına hareket etmek ve sosyal projeler tasarlamak,

- Firma tarafından kendisine verilmiş durumda olan vazifelerini yerine getirmek,

- Çalışmalarını periyodik raporlar halinde ilgili birimlere iletmek,

- Üniversitenin belirlediği araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek,

- Ülke yasal düzenlemelerine uygun çalışmalar gerçekleştirmek,

Expat Maaşları Ne Kadar?

Expat maaşları çalıştığı ülkeye göre değişiklik gösterirken alma imkanına sahip olduğu maaşları şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır;

- En Düşük Expat Maaşı; 46,000 TL

- En Yüksek Expat Maaşı; 70,000 TL

- Ortalama Expat Maaşı; 58,000 TL

Expat İçin İş İmkanları Nelerdir?

Expat kişinin bulunduğu ülkenin dışında nitelikli bir çalışan olarak faaliyetlerini yürüten kişiye denilmektedir. Kişinin profesyonelliğine göre çalışma olanakları çeşitlilik göstereceğinden kişinin sahip olduğu nitelik, iş ve çalışma imkanları bakımından önemli bir belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır.

Expat olan kişi çalışmakta olduğu kendi yurdu dışındaki ülkede çok fazla çalışma olanağı seçeneğine sahip olabilmektedir. Bu bakımdan Expat olmanın kişi açısından çok fazla avantajının varlığı da söz konusu olabilmektedir. Expat olmak isteyen kişilerin öncelikle sahip olduğu niteliğe göre ülke seçimi yapmaları gerekir. Bu kişilerin ayrıca çalışma hayatı içinde bulunacağı ülkeye göre çok fazla iş seçeneği çeşitliliği bulunur. Bu bakımdan böyle bir niteliğe sahip olan bireylerin iş bulma sorunu ile karşı karşıya kalma olasılıkları oldukça düşüktür.