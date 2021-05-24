Evrim nedir? Evrim teorisi hakkında bilgi

Evrim teorisinde, doğal seleksiyon kadar önemli olan diğer iki kavram: Varyasyon ve kalıtımdır. 20. yüzyılın başında, bu kavramlara ''adaptasyon'' da eklenmiştir.

Evrim Teorisi Nedir?

Evrim teorisi, canlıların daha güçlü yaşam formlarına dönüşerek hayatta kaldığını iddia eden bir teoridir. İlk kez Charles Darwin tarafından dile getirilen bu teori, daha sonra birçok biyolog tarafından desteklenmiştir.

Bu teoriye karşı çıkan bilim insanları ve biyologlar ise karşı saclarını iki şekilde ifade etmiştir.

1- Eğer evrim teorisi gerçek olsaydı, bazı türler binlerce yıl aynı kalırken, neden sadece bazı türler evrimleşti?

2- Evrim teorisi, ilk canlının ve ilk maddenin oluşumunu açıklayamaz. Dolayısıyla geçerliliği yoktur.

Evrim Teorisi Hakkında Bilgi

Evrim teorisindeki en önemli kavramlardan biri adaptasyondur. Bu teoriye göre değişken iklim ve çevre şartlarına karşı değişen ve yeni bir forma bürünen canlılar hayatta kalabilir. Örneğin yaklaşık 2 milyon önce başlayan buzul çağında birçok canlı yok olurken kutup ayısı adaptasyon sürecini başarıyla tamamlamış ve neslini devam ettirmiştir.

Evrimin dayanak noktalarından bir diğeri varyasyondur. Canlılar sürekli evrim geçirdiği için doğada bu kadar çeşitlilik vardır. Canlı türü arttıkça hayatta kalma şansı da artar. Biyoçeşitlilik olarak tanımlanan bu süreçte, Sewall Right etkisi de önemli rol oynar.

Türkçeye genetik sürüklenme olarak çevrilen bu etkiye göre, canlı çeşitliliğinin büyük bir kısmı tamamen şansa bağlıdır. Ancak birçok bilim insanı bu teoriyi reddetmiş ve tamamen şansa bağlı olguların bilinçli bir değişime entegre olamayacağını ileri sürmüştür.

Geçmişten günümüze evrim teorisi hakkında birçok kitap kaleme alınmıştır:

Marc Giraud - Darwin ve Evrim Teorisi

David Sloan Wilson - Herkesin İçin Evrim

Taner Eon Lopez -Evanjellerdeki Evrim Teorisi