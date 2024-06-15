‘Evrensel bir müfredat oluşturmaya çalıştık’

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Kurban Bayramı sebebiyle memleketi Erzurum'u ziyaret eden Bakan Tekin, yakalandığı hastalığa yenik düşen emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün Narmanlı Camisi’ndeki cenaze namazına katıldı. Ardından Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde yer alan Bakan Tekin, yaptığı konuşmada yeni müfredatla ilgili yaşanan tartışmalara dikkat çekerek şunları söyledi:

YENİ MÜFREDATLA YETİŞECEKLER

"Son 2 buçuk aydır Türkiye yaptığımız müfredatı tartışıyor. Ancak müfredatımızı hazırlarken dünyada rekabet ettiğimiz diğer ülkelerin müfredatını yakalamasını istedik. Dolayısıyla evrensel ölçütlere uygun bir müfredat oluşturmaya çalıştık. Bundan 30-40 yıl öncenin müfredatı ve bakış açısıyla çocuklarımıza bilgi yüklemeye devam ediyoruz. Ancak dünya artık bunu terk etti. Onlar bilginin beceriye dönüşmesine odaklanmış durumda. Diğer yandan hazırlanan müfredatla çocuklarımızın kültürümüzü ve geleneğimizi öğrenmelerini amaçladık. Yani bayram olduğunda çocuklar büyüklerinin ellerini öpme geleneğinden vazgeçmesinler. Özetle çocuklarımızın bu gelenekleri öğrenmesini ve devam ettirmesini istiyoruz. Eylül ayından itibaren de çocuklar yeni müfredatla yetişecek."