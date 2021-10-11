Evre ne demek, ne anlama geliyor? Evre kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Evre kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Aşama
2- Kısım
3- Etap
4- Bölüm
5- Seviye
6- Mertebe
7- Merhale
8- Had
9- Radde
10- Düzey
Evre Ne Demek?
Evre Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Evre kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bir şeyin seviyesini belirleyen basamaklardan her biri, kısım.
İkinci Anlamı: Bir şeyin ya da birinin mevcut konumu, makam, statü
Evre Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Henüz hastalığın ilk evresinde olduğu için kısa sürede iyileşti.''