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Evre ne demek, ne anlama geliyor? Evre kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Evre#TDK
Evre ne demek, ne anlama geliyor Evre kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dil devriminden sonra literatüre giren Evre kelimesinin sözlük anlamı aşamadır. Tıp literatüründe hastalıklar semptomlarına göre çeşitli evrelere ayrılır. Örneğin ''Hastalığın üçüncü evresi.'' Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız evre kelimesi, safha ve mertebe sözcükleriyle eş anlamlıdır. Kişinin bulunduğum sosyal konum ve makam için de aynı kelime kullanılır. .Evre ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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Evre kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aşama

2- Kısım

3- Etap

4- Bölüm

5- Seviye

6- Mertebe

7- Merhale

8- Had

9- Radde

10- Düzey

 Evre Ne Demek?

  1. yüzyılın ilk yarısında literatüre giren evre, etap ve aşama anlamına gelir.

 

 Evre Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Evre kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Bir şeyin seviyesini belirleyen basamaklardan her biri, kısım.

 İkinci Anlamı: Bir şeyin ya da birinin mevcut konumu, makam, statü

 Evre Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Henüz hastalığın ilk evresinde olduğu için kısa sürede iyileşti.''

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