Evre ne demek, ne anlama geliyor? Evre kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Evre kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Aşama

2- Kısım

3- Etap

4- Bölüm

5- Seviye

6- Mertebe

7- Merhale

8- Had

9- Radde

10- Düzey

Evre Ne Demek?

yüzyılın ilk yarısında literatüre giren evre, etap ve aşama anlamına gelir.

Evre Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Evre kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir şeyin seviyesini belirleyen basamaklardan her biri, kısım.

İkinci Anlamı: Bir şeyin ya da birinin mevcut konumu, makam, statü

Evre Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Henüz hastalığın ilk evresinde olduğu için kısa sürede iyileşti.''