Evliya Çelebi değişim programına bin 98 öğrenci

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Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı, eğitim sisteminin hedefi olan aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu bağlamda öğrencilerin Türkiye’nin tarihî ve kültürel zenginliklerinin farkına vararak farklı bölgelerin yaşam koşullarını daha yakından görmesi, sosyokültürel açıdan birbirlerini tanıması ve kardeşlik duygularının gelişmesi; millî, manevi ve insani değerlerle kuşanması programın öncelikli hedefini oluşturuyor.

2022’DEN BU YANA 2 BİN 793 ÖĞRENCİ

Bu yıl program 102 okuldan 479’u kız, 619’u erkek olmak üzere toplam bin 98 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Programa toplamda 51 ilden pansiyonu olan Anadolu imam hatip liseleri katılım sağladı.2022 yılında başlayan programa bugüne dek toplam 2 bin 793 öğrenci ile 491 öğretmen ve idareci katıldı. Proje kapsamında ev sahibi okulda derslere de giren öğrenciler; tarihî mekânları, doğal güzellikleri, müzeleri, ören yerlerini, şehitlikleri, camileri ve kütüphaneleri de ziyaret ederek farklı kültürleri yerinde tanıdı. Bu yıl için proje teması olarak belirlenen ve Kudüs Şairi olarak da anılan Nuri Pakdil’den eser okumaları yaparak müzakerelerde bulunmak da proje etkinlikleri arasında yer aldı. Birçok şehirde misafir olan öğrenciler, proje sayesinde yeni dostluklar kurmanın yanında pek çok ilki yaşamanın da sevincini dile getirdiler.