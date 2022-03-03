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Evlilik Yüzüğü Hangi Ele Ve Parmağa Takılır?

Evlilik Yüzüğü Hangi Ele Ve Parmağa Takılır

İnsanlar hayatlarını birleştirmek için söz, nişan ve düğün yaparlar. Sevdiği kişiyle bir ömür boyu yaşamak için söz veren kişiler bunu yüzük takarak daha anlamlı bir hale getirirler. Tabi yüzüğü doğru ele ve parmağa takmakta çok önemlidir. Evlilik yüzüğü hangi ele ve parmağa takılır tüm detayları ile derledik.

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Evlilikte yüzüğün olması çiftlerin bağını daha çok güçlendirmektedir. Bundan dolayı yüzüğün önemi oldukça çoktur. Yüzük takan çiftler mutluluğa ilk adımı atmış olmaktadırlar. Yüzük takarken doğru parmağı seçmekte çok önemlidir. Bunun yanında doğru elin parmağını seçmeniz gerekmektedir. Yani normalde evlilik yüzüğü standart şekilde herkeste aynı yere takılır. 

 Evlilik Yüzüğü Hangi Ele ve Parmağa Takılır? 

 İnsanların birçoğu evlendiği zaman yüzüklerini rastgele takmaktadırlar. Yani yüzükler genellikle yüzük parmağına takılır ancak hangi el olduğu çiftlerin seçimine bağlıdır. Tabi bazı kişiler yüzük takma işlemini usulüne uygun bir şekilde yapmaktadırlar. Bundan dolayı yüzüğün nereye takılması konusu oldukça çok merak edilmektedir. 

 Dünya geneline baktığımız zaman evlilik yüzüğünün nişan ve söz yüzüğünden farklı bir yere takıldığı görülmektedir. Çünkü evlilik yüzüğü sol elin yüzük parmağına takılır. Tabi bu durum eskiden böyle değildi. Eski zamanlarda evlilik yüzüğü sağ elin yüzük parmağına takılıyordu. Ancak daha sonraki gelişmeler neticesinde yüzüğün takıldığı yer değişmiştir. Evlenen çiftler yüzüklerini sol elin yüzük parmağına takmaya başlamışlardır. 

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 Yüzüğün takılacak yeri belirli olsa da bu durum çiftlerin tercihine kalmıştır. Çünkü herkesin bu konuda farklı bir düşüncesi olabilir. Bundan dolayı evlilik yüzüğü farklı parmaklarda da görülebilir. Çoğu insan evlilik yüzüğünü sol el yüzük parmağına takmaktadırlar. En doğru takım yerinin burası olduğu bilinmektedir. Son yıllarda bu konuya daha çok dikkat edildiği görülmektedir. Evlilik yolunda adım atan kişiler yüzüğü doğru el ve parmağa takmaya özen göstermektedirler.

 

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