Evlerinde orkestra kuran öğretmenlerden müzik kanalı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock ve tasavvuf türlerinde eserler icra ettikleri Youtube kanalı açtı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, ‘Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor Projesi’nin 81 ildeki müzik öğretmenleriyle hayata gerçekleştiğini söyledi. Müzik öğretmenlerinin salgın sürecinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Youtube Kanalı'ndan Türkiye'ye sesleneceğini belirten Boyacı, şunları anlattı:

"Öğretmenlerimiz, inançları, azimleri, ses ve müzikleriyle hem meslektaşlarına hem öğrencilerimize hem de bütün vatandaşlarımıza 'sesimiz nefes olsun' sloganıyla umut mesajı veriyor. Enstrümanları ve sesleriyle salgın sürecinde Türkiye’ye 'evde kal, müzik dinle', 'evde söyle, evde çal' diyerek bir sosyal sorumluluk projesinin mimarı oldular. Öğretmenlerin evlerinde kendi imkânlarıyla çektikleri videolar ‘youtube.com/oygmmeb’ kanalında yer alıyor. Pandemi sürecinde evde kalan veli, öğretmen ve öğrencilerin daha güzel vakit geçirmeleri amacıyla başlatılan proje, Türkiye'nin her yöresinde görev yapan müzik öğretmenlerine dalga dalga yayılarak gönüllü katkılarla heyecanların kanala taşınması sürüyor. Evlerinde ancak eş zamanlı orkestra oluşturarak meydana getirdikleri eserleriyle birlik mesajı veren öğretmenler, müziğin birçok türünde eserler icra ediyor.

Sanat, halk, pop, rock, tasavvuf türlerinde eserlerin yer aldığı kanal büyük ilgi gördü. Başta öğretmen ve öğrencilerin ilgiyle dinledikleri eserler binlerce izlenme sayısına ulaştı. Youtube kanalımız, 21 binin üzerine abone sayısı ve 100 binin üzerinde erişime ulaştı. Kanalda, dünyanın ve ülkenin yaşadığı salgın sürecinde moral ve motivasyonları yüksek tutmak için çalışıldı. Bunun için hem çocuklara hem vatandaşlara umut aşılamak adına müziğin birleştirici gücünün ortaya konuldu.”