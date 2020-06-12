Evlerinde kaldılar gezegen için çalıştılar

Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumu öğrencileri, evde kaldıkları virüs salgını sürecinde, dünyayı iyileştirmek için tek yürek oldu. Pandemiyle birlikte önemi bir kez daha anlaşılan doğayı ve çevreyi korumak için el ele veren ilkokul öğrencileri, evlerinde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrencilerinin çevreye ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumu, onlar için 'Dünyayı iyileştirme Kiti' oluşturdu. Kitte, her sınıfın evlerinden dünyayı iyileştirecek yapabileceği çeşitli etkinlik önerileri yer aldı. Korona salgını nedeniyle eğitimlerine online olarak evlerinden devam eden öğrenciler de 'Dünyayı iyileştirme Kiti'nden etkinlikler seçip hayata geçirdi. Öğrencilerin her sınıf seviyesinde evlerinde yaptıkları çevre etkinliklerinden bazıları yetişkinlere örnek olacak nitelikte.

DOĞAYA TEŞEKKÜR ETKİNLİĞİ

1'inci sınıflar, evden çıkamadıkları günlerde doğaya teşekkürlerini sunmak için çalışmalar yaptı. Yedikleri meyvelerin çekirdeklerini, kendi tasarımlarını yaptıkları kaplarda biriktiren öğrenciler, doğadan aldıklarını tekrar doğaya döndürmek için çalıştı. Biriktirdikleri meyve çekirdeklerini yeniden toprakla buluşturan öğrenciler, böylece doğanın dönüşümüne küçük de olsa bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ OYUNCAKLAR

2'nci sınıflar geri dönüşüm malzemelerinden birbirinden yaratıcı oyuncak tasarladı. Kimi bebeklerine yatak yaptı, kimi eski penyeleri değerlendirerek bebeklerine elbise dikti, kimisi de kedisi için yuva yaptı.

SOSYAL MESAFESİZ SELFIE

3'üncü sınıflar, 'Dünyayı İyileştirme Kiti' içinden 'Sosyal Mesafesiz Selfie' etkinliğini seçti. Pandemiden korunmak için gerekli olan 'sosyal mesafenin' evimizdeki diğer canlılar için geçerli olmadığından yola çıkan öğrenciler, evlerinde, bahçelerinde yaşayan canlılarla selfie çekerek, onlara ne kadar değer verdiklerini gösterdi.

EVLERİMİZDEKİ YEŞİL KÖŞELER

4'üncü sınıflar ise, evlerinde, balkonlarında ya da bahçelerinde olan tüm bitkileri tarayarak bir grafik oluşturdu. Grafik hazırlarken bitkilerin isimlerini ve özelliklerini öğrenen öğrenciler, yeşilin değerini bilmeye yönelik önemli bir farkındalık kazandı.