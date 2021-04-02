Evlere Şenlik ne demek? Evlere Şenlik deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı zamanlarda ortada gülünecek ve mutlu olunacak beğenilecek bir olay olmasa bile o olayın tam tersini anlam için zıt anlamda deyimler kullanılır. Evlere şenlik deyimide bu durumları anlatmak amacı ile kullanılan deyimlerden birisidir.

Evlere Şenlik Ne Demek?

Beğenilmeyen, gülünmeyen bir durum karşısında alay edici tavırda kullanılan deyimlerden birisidir. Olumsuz olayları olumlu olay olarak dalga geçme anlamında kullanılmaktadır.

Evlere Şenlik Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Beğenilmeyen bir iş, bir tutum, bir davranış karşısında kullanılan bir alay sözü anlamına gelir. Olumlu görülmeyen, beğenilmeyen bir davranış, bir durumla ilgili olarak alay yollu söylenir.

Öyle bir sofra hazırlamış ki; Evlere şenlik! Bir kuş sütü eksikti siz anlayın.