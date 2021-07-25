Evkaf nedir, ne demek? TDK’ya göre evkaf kelimesinin sözlük anlamı ve kullanımı

Özellikle basında ve televizyon programlarında sıklıkla karşılaşılan bir kelime olan evkaf, TDK’ya göre hangi anlama geliyor merak ediliyor. Eskiden beri çok karşılaştığımız ancak tam olarak anlamı farkında olunmadan kullanılan evkaf nedir, ne demek? İşte, TDK’ya göre evkaf kelimesinin sözlük anlamı…

EVKAF NEDİR, NE DEMEK?

Dilimize Arapça’dan geçmiş olan ‘evkaf’ kelimesinin TDK’da yer alan anlamı şu şekilde;

Vakıflar

Vakıf mallarını yöneten kuruluş.

EVKAF KELİMESİNİN KULLANIMI

Evkaf kelimesinin kullanımıyla ilgili en bilinen örnek, ünlü şair Orhan Veli Kanık’ın şiirinde yer alan aşağıdaki mısralarla verilebilir.

Beni bu güzel havalar mahvetti,

Böyle havada istifa ettim

Evkaftaki memuriyetimden.

Tütüne böyle havada alıştım,

Böyle havada aşık oldum;

Eve ekmekle tuz götürmeyi

Böyle havalarda unuttum;

Şiir yazma hastalığım

Hep böyle havalarda nüksetti;

Beni bu güzel havalar mahvetti.

ORHAN VELİ KANIK