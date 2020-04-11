Evini stüdyo yaptı EBA gibi ders anlattı

İstanbul Sultangazi'deki Sultan Alparslan İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni İsrafil Yalçın, evinin bir köşesini kendi imkânlarıyla stüdyoya çevirdi. Duvarın bir kısmını beyaz muşambayla kaplayarak yazı tahtası haline getiren Yalçın, tripod ve mikrofon da alarak öğrencileri için videolar çekmeye başladı. 1’inci sınıftaki öğrencilerinin TRT EBA TV'yi takip ettiklerinde kendi öğretmenlerinin çıkacağını sandıklarını ancak başka öğretmenleri görünce üzüldüklerini ifade eden Yalçın, videolar göndererek öğrencilerini mutlu ettiğini belirtiyor. Beş yıldır ücretli öğretmenlik yapan, önümüzdeki dönem ise yeni atandığı Kastamonu'da öğretmenliğe devam edecek olan İsrafil Yalçın, şunları anlatıyor:

'DUVAR TAHTA GİBİ OLDU'

"Bu süreçte bildiğiniz gibi EBA tavsiye edildi. Öğrenci yoğunluğundan dolayı 1 ve 2'nci sınıflar kullanıma kapandı. Biz de bu nedenle WhatsApp üzerinden öğrencilere ödevler verdik. Fakat ödevlerin yetersiz kaldığını gördük. EBA TV'yi izlerken öğrenciler, herkesin kendi öğretmeninin anlatacağını düşünmüşler. Göremeyince hayal kırıklığı olmuş. Velilerden bu konuyla ilgili mesajlar alıyordum. Ufak bir yazı tahtam vardı. Onunla videolar çekip, gönderiyordum. Daha sonra tripod aldım. Duvarın bir köşesini muşambayla kapladım. Üzerine yazı yazılabiliyor. Duvar bildiğiniz tahta olmuş durumda. Hoparlör ve mikrofon da aldım. Bu şekilde videolar çekmeye başladım.

ÖNCE DERS, SONRA ÖDEV

Birinci sınıflarda konularımız, kazanımlarımız var. En sonra nerede kaldıysa tekrar yapıp ders videoları çekiyorum. Velilere gönderiyorum. Sonrasında ödev veriyorum. Akşam saat 9'da canlı yayınla toplanıyoruz. Öğrenciler anlamadıkları konuları, soruları soruyorlar. 36 öğrencim var, şu anda 32'sine erişebiliyorum. Dört öğrencimin internet bağlantısı olmadığı için onlar EBA TV'yi ve gönderdiğim ders videolarını takip ediyorlar. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreçte eğitimin devam etmesi adına öğretmenler olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bizler eğitimin paydaşları olarak sorumluluğumuzun bilincinde, her ortam ve koşulda eğitimin sürekliliğini sağlamakla yükümlüyüz."