‘Evini öğrenciye kiralayandan vergi alınmasın’

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Üniversitelerde akademik yılın başlamasına çok az bir süre kalmışken bir çok öğrenci özellikle İstanbul’da kazandığı üniversiteye barınma sorunu yüzünden gitmek istemiyor. Sorununa çare bulamayan pek çok öğrenci bugünlerde TÜKONFED Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren’e ulaşıp ondan yardım istiyor. Kendisine üniversite öğrencilerinin barınma sorunları ve talepleriyle ilgili e-posta üzerinden gelen yüzlerce mesaj geldiğini söyleyen Bora Tren, hem öğrencilere hem de ev sahiplerine fayda sağlayacak çözüm önerileri geliştirmek için harekete geçti. Milli Eğitim, Ticaret ve Maliye Bakanı ile görüşmeyi planlayan Tren, bu üç bakanlığa sunacağı önerilerini şöyle anlattı:

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İSTANBUL’DA BİNLERCE EV BOŞ DURUYOR

“Başka illerden İstanbul’u kazanıp yüksek eve kiralarını karşılayamayan öğrenciler var. Tercih döneminden itibaren yüzlerce e-posta aldım ve birçok kişi de telefonla arıyor. Bu öğrenciler için sosyal konutların yapılması gerekiyor ancak bu uzun bir süreç gerektiriyor. Yani yarından bugüne olabilecek bir iş değil. Diğer yandan sadece İstanbul’da binlerce konutun boş tutulduğunu biliyorum. Bunları faaliyete geçirmek lazım. Ancak evini kiraya vermek istemeyen bir kitle de var. Çünkü bir çok ev sahibi evini kendi kullanmak ya da satmak istediğinde kiracısını çıkaramamaktan korktuğu için kiralama yoluna gitmek istemiyor.

BOŞ EVLER AÇIĞA ÇIKAR

Diğer yandan ev sahipleri, konutlarını kiraya verdiklerinde bir gelir vergisi ödüyor. Bakanlıklara sunacağım önerilerden biri, evini öğrenciye kiraya verenlerden bu verginin alınmaması yani öğrenciye kiralanan konutun vergiden muaf tutulması olacak. Bu sayede evini boş tutanlar öğrencilerin barınma sorununa bir nebze olsun fayda sağlayabilir. Zaten bu öğrenciler o evlerde 3 ya da 4 sene konaklayacağından ev sahibinin kiracıyı çıkartırken sorun yaşamak gibi bir derdi de olmaz.

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BAŞKA İLLERE YÖNELİYORLAR

Traktörünü satan bir baba beni arayarak, ‘Ev fiyatları çok yüksek. Traktörümü satıyorum ancak ev peşinatına bile yetmiyor’ dedi. Diğer yandan İstanbul’da üniversite kazanan birçok öğrenci bu şehri istemiyor. Bana gelen e-postalarda Bursa, Ordu, Malatya, Elazığ ve Ardahan gibi çeşitli bölgelerden İstanbul’u kazanan öğrenciler, ev bulma sıkıntılarını dile getiriyor. Öğrenciler, ailelerinin ekonomik durumunun İstanbul’da barınma sorununu çözmekte yetersiz kaldığını belirterek başka illerde eğitim yaşantılarını sürdürmek için çözüm aradıklarını söylüyor.”

ÖĞRENCİLER ‘FIRSATÇILIK’ KURBANI OLABİLİYOR

Üniversite öğrencilerinin sayısındaki artışa da dikkat çeken Tren, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin her yerinde üniversite öğrencilerinin sayısı da yükselmeye devam ediyor. Ülkemizin birçok noktasında devlet yurtları açılıyor ancak ne yazık ki öğrenci talebini tamamen karşılayabilecek durumda değiller. Günümüzde kiralık konut bulmak oldukça zorlaştı ve fiyatlar her geçen gün daha da yükseliyor. Öğrenciler de yurtlarda yer bulamadıklarında haliyle bir ev arayışında oluyor. Çoğunlukla iki, üç kişi birleşerek daire kiralıyor. Ancak var olan bu dairelerin sahiplerini de ikiye ayırmak gerekiyor. Kimi ev sahibi ‘Öğrenciye ev vermem. Gürültü olur, burası aile apartmanı’ diyebiliyor. Kimi de fırsatçılık yapıp öğrencilerden rayicin üstünde kira talep edebiliyor. Öğrenciler de mecbur kaldıkları için bu yerleri tutuyor.

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ÖĞRENCİLERE ‘KİRA BURSU’ VERİLEBİLİR

Şu an bazı kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma dernekleri öğrencilere yılda iki defaya mahsus olmak üzere kira yardımında bulunuyor. Bu uygulama tüm ülkeye yaygınlaştırılabilir ve öğrencilere ‘kira desteği’ adı altında burslar verilebilir. Yani yurtta yer bulamayan öğrencilere ‘kira bursu’ verilmesini yine ilgili Bakanlıklara önereceğim. Çünkü boş tutulan konutların bize faydası yok. Ayrıca bu konutlar devreye girdiğinde kira artışlarında da azalmalar olacağını tahmin ediyorum.”