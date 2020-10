Evimizdeyken çocuk ve müzik

Şu anda bulunduğumuz karma eğitim süreci hem çocuklara hem ailelere inanılmaz bir deneyim tecrübesi yaşatabilir. Evlerimizde bulunduğumuz uzaktan eğitim günlerinde müziği çok yönlü ve çok farklı şekillerde misafir edebiliriz. Evde çocuğumuzla geçireceğimiz uzun süreler şimdi elimize fırsat olarak geldi. Hep birlikte duyuşu ve genel kültürümüzü geliştirici konserler izleyebiliriz. Örneğin Berlin Filarmoni orkestrasının erişimli konserleri yakından görüntüleriyle eğitim açısından son derece geliştirici olabiliyor. Dmitri Şostakoviç’in 11'inci senfonisi, Ludvig van Beethoven’in 7'nci senfonisi veya Pyotr İlyiç Çaykovski’nin 5'inci senfoni konserlerinin çalgı grupların kareleri kendiliğinden çocukların ilgisini çeker ve birçok soru getirebilir. Çalgılar, özellikleri, tınıları, besteciler, yaşadıkları dönemler…derya gibi bilgiler, yormadan, sıkmadan araştırarak çocuk ve ailelere unutulmayacak anlar yaşatacaktır. Unutmayalım; duyuş, gelişen bir yapı olduğu için müziği dinledikçe, hatta çocuğa basit bir ritimle elindeki kalemle eşlik etmeyi teşvik ettikçe ilerdeki yaşantısının renkli ve unutulmayacak yapı taşları oluşturulacaktır. Unutmayalım, biz araştırdıkça çocuğun da ilgisini yönlendirebiliriz.

RİTİM TUTMAK ÇOCUĞU MUTLU EDER

Başka bir örnek Sergey Prokofiev’in ‘Peter ve Kurt’ (Peter and the Wolf) eseri ve Camille Saint-Saëns’in ‘Hayvanlar Karnavalı’ (Le carnaval des animaux) eserindeki çalgılar hayvan türleriyle özdeşleşerek her çocukta son derece kalıcı izler bırakabilir. Aslında rutin yoldan daha farklı alanlara merak uyandırmak için, arada şarkılara dönmek, birlikte söylemek, ayakta ritim tutmak gibi günlük kısacık hareketler her yaştaki çocuğu mutlu edecektir. Müzik çeşitli türleriyle aile sıcaklığını arttırabilir, aile bağlarını kuvvetlendirir. Çocuklarımızla birlikte dünyanın güzelliklerini hissetmek için Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, Moskova Bolşoy Tiyatrosu veya New York Metropolitan Opera da gerçekleşen unutulmaz konserlere dahil olabiliriz. Bazen sadece bu dinleme yolunu göstermek ve birlikte gerçekleştirmek yeterli olacaktır. Hatta belki de bu konserler çocuğumuzu çalgı çalmaya özendirecektir. Bazen de kısacık okul şarkısının gücü bile en yoğun orkestra eserinden daha etkili bir iz bırakabilir. Çocukluktan gelen şarkılar içimizi ısıtır, yoğun duyguları canlandırır. Aslında hepsinin temelinde amaç unutulmayacak aile şefkatini ve sıcacık sevgi paylaşımını yaşamaktır. Evlerimizde birlikte vakit geçirmeyi ne kadar da özlediğimizi fark ederek böyle anları yaşamak, bilgileri paylaşmak, yapamadıklarımızı telafi etmek sevgiyi çoğaltacaktır.

AİLELER DE EĞİTİMDE GÖREV ALMALI

Eğitimde sadece öğretmenin değil, ailelerin de aktif bir görev almaları gerekiyor. Bunu bilerek bizler, konservatuvar öğretim elemanları olarak, sadece öğrenciyle değil aileyle birlikte hareket edildiğinde başarının daha kolay geldiğini fazlasıyla deneyimliyoruz. Müzik etkinlikleri, duygusal açıdan güçlü olması nedeniyle çocukların iç dünyasına ulaşma fırsatı veriyor. Müşterek müzik çalışmaları velilerin çocuklarının özelliklerini gözlemleyerek yatkınlıklarını fark etmelerine yol açacaktır. Belki de gelecekteki meslekleriyle ilgili isabetli kararlar vermelerini kolaylaştırabilir.