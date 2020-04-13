Evden okul soruları

TÜRKİYE’nin zorunlu olarak tanıştığı uzaktan eğitim ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sorunlara karşı Milli Eğitim Bakanlığı’nın destek hattı başta olmak üzere uygulanan projelerin ilk sonuçları gelmeye başladı. Evde çocuklarıyla eğitim sürecine tanık olan ailelerin, telefona sarılarak, MEB’den yardım istediği ortaya çıktı.

İletişim merkezlerinden, öğrenci ve veliler ilginç konularda yardım istediler. Rehber öğretmenler, psikososyal destek olarak, aile içi iletişim, öfke kontrolü, teknoloji bağımlılığı, olumsuz davranışları kontrol yöntemleri, özgüven gelişimine katkı sağlama gibi konularda bilgi paylaştılar. En çok destek istenen konunun, aile içi iletişim ve teknoloji bağımlılığı konusunda olduğu öğrenildi.

MEB’den yardım istenen diğer önemli konu ise öğrencilerin akademik başarıları. Bu alanda en çok sorulan sorular ise “Ders çalışma alışkanlıkları geliştirmek için neler yapılacağı, verimli ders çalışma yöntemlerinin ve tekniklerinin neler olduğu, dikkat geliştirmek için öneriler, yeni öğrenme sistemleri, zaman yönetimi ve motivasyonun nasıl sağlanacağı” oldu.

Öğrenciler en çok lise ve üniversiteye giriş sınavları ve süreçle ilgili sorulara yanıt aradılar.

81 İLDE ÇAĞRI MERKEZİ

MEB bir süre önce, koronavirüsün öğrenciler, gençler ve aileler üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkileri azaltmak amacıyla 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı çağrı merkezi kurmuştu. Hattın numarası: 444 0 632