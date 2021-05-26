Evden gelenler sergisi açıldı
Pandemi döneminde öğrencilerin deneyimlerini ve duygularını ifade etmelerini hedefleyen “Evden Gelenler Lise Öğrencileri İllüstrasyon Yarışması”nın sergisi çevrimiçi olarak açıldı.
İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği yarışmada, lise öğrencilerin “Evden Gelenler” temasıyla ev içindeki üretimlerine dair çizimler paylaşıldı. 14 farklı şehirden, 47 öğrencinin 64 çalışmayla katıldığı yarışmada Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan Seçici Kurul’un kararıyla Öykü Yağmur Boyraz’ın “Bıkkınlığın Öyküsü” isimli çalışması başarı ödülünü kazandı.
"Evden Gelenler Lise Öğrencileri İllüstrasyon Yarışması Sergisi"nde 5'i jüri özel seçimi olmak üzere toplamda 16 öğrencinin 23 çalışması bir araya getirildi.