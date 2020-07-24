Evden ‘canlı sınıf’a bağlantı

Bakanlık yeni eğitim-öğretim yılında Bilim Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda, ‘seyreltilmiş sınıf’ta hibrit ya da karma model denilen sistemi uygulamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna göre bir sınıfın iki ayrı gruba ayrılan öğrencileri, üç gün yüz yüze eğitim aldıktan sonra evde kaldıkları üç günde de sınıf arkadaşlarından ayrı kalmayacak. Öğrenciler evdeyken de dersi takip edebilecek. Gerekirse öğretmen, ders aralarında bu öğrencilere soru soracak, hatta ödev verip ders sonrası online ödev ve projeleri takip edecek. Bu modelin uygulanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı altyapı eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Öğretmen ve öğrencilerin bu modelde tam anlamıyla verimli ders işleyebilmesi için eylül ayında hazırlıkların bitirilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlanırsa aynı anda 1 milyon öğrenci, evlerinden canlı olarak dersi takip edecek. Birkaç saat sonra diğer 1 milyon öğrenci bu şekilde eğitime devam edecek. Böylece toplamda 18 milyon öğrenci evde de olsa öğretmenine canlı olarak ulaşabilme imkânı bulacak. Canlı olarak derse katılamayanlar ise EBA ile yine televizyondan dersleri takip edebilecek.

CUMARTESİ OKUL GÜNDEMDE

Eğer senaryo gerçekleşirse bu yıl eğitim takvimine cumartesi günü de eklenmiş olacak. Bakanlığın planı ya rutin içinde bu eğitimi cumartesi gününe yaymak ya da sınava hazırlanan 8 ve 12’nci sınıflar için sınav hazırlığı yapmak.

SERVİS VE TENEFFÜSTE MESAFE

Seyreltilmiş sınıf uygulamasına geçilmesinin en önemli nedeni de okula az sayıda öğrencinin gelmesini sağlamak. Bu da aynı zamanda servis, yemekhane ve teneffüste daha az sayıda öğrencinin olması demek. Böylece sosyal mesafe daha rahat sağlanmış olacak. Öğrenciler sırayla teneffüse çıkıp, yemekhaneye gidecekler.

İKİ ÖĞRENCİ ARASI BİR METRE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlarken vurguladığı gibi, öğrenci sayısı yarıya indiği zaman sınıflardaki bir metre kuralı da ancak sağlanacak. Bakan canlı yayında, “Bizim sınıflarımız 50 metrekare civarında. 30 kişilik sınıfım varsa 15 kişiyi ben o sınıfa rahat oturturum. Dünya Sağlık Örgütü’nün ölçütüne uyuyoruz. 1 metre kuralına uymak zorundayız” dedi.

ÜCRETSİZ YIKANABİLİR MASKE DAĞITILACAK

Herkesin merak ettiği bir soru da 18 milyon çocuğun okulda kendini nasıl koruyacağı yönündeydi. Bakan Selçuk, bu konuya da önceki gün açıklık getirdi. Meslek liselerinde üretilen yıkanabilir maskeleri ücretsiz olarak çocuklara vereceklerini belirtti. Ders sırasında nefes almakta zorlananların da maskeleri çıkarabileceğini vurguladı. Gözlük buğulamayan maske ürettiklerini ve imalatının da bitmek üzere olduğu müjdesini de verdi.

AÇIK HAVADA DERS

Bu yıl öğrenme ortamlarında da değişiklikler yapılabilecek. Mesafeyi korumak için ihtiyaç varsa okulun her ortamı kullanılarak, bazı yerlerde açık havada bile ders yapılabilecek.

ÖZEL OKULLAR 17 AĞUSTOS’TA

Öte yandan özel okullar da 17 Ağustos’ta açılış için tüm hazırlıklarını bitirmek üzere. Velilerine, “Okul evden daha güvenlidir” mesajını veren kolejler, “Binalarımızda gerekli hazırlıkları yaptık, personelimizi hazırladık. Pandemi şartlarına göre okullarımız yapılandırıldı. Öğrencilerimiz okullarında, herhangi bir sosyal mekandan çok daha güvenli bir ortamda olacaklar” diyerek kapılarını devlet okullarından önce açacak, ilk provayı yapacaklar.