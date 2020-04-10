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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Evden 23 Nisan çoşkusu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerden coşkuyla kutlamak için hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Evden 23 Nisan çoşkusu
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Başkent Öğretmen Atölyeleri’nin YouTube üzerinden yaptığı canlı yayına konuk olan Ziya Selçuk, kutlama hazırlıklarıyla ilgili şunları söyledi: “23 Nisan günü çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız var. Bazı yayınlarımız olacak. TRT ebaTV o gün yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100’üncü yıl olduğu için ayrı bir önemi var bu 23 Nisan’ın. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle 100’üncü yıla yakışır şekilde yapmak ve bayramın niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmek istiyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimizin evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği konusunda ailelerle irtibat halinde olmaları önemli. EBA’da süslemeyle ilgili programlar da olacak. Bir marş hazırlığımız var. Tüm bunları sizlerle paylaşacağız. İstiyorum ki o gün çocuklar bayramı hissetsinler.”

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