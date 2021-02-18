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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 18.02.2021 - 05:10 | Son Güncelleme:

Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri, çok eskiden söylenmiş olan anonim sözlerdir. Ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Hemen hemen her konuda söylenmiş bir atasözü mutlaka vardır. Bu atasözlerinden biri de evdeki hesap çarşıya uymaz atasözüdür. Peki, evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır ve anlamı nedir? İşte tüm merak edilenler.

Evdeki hesap çarşıya uymaz atasözü, önceden yapılan planların her zaman istendiği gibi gitmeyeceği anlamına gelmektedir.

 Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Herhangi bir konu hakkında önceden yapmış olduğumuz tasarılar, her zaman istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir ve yolunda gitmeyebilir. Örneğin pazar alışverişi için ayırdığımız pazarda bize yetmeyebilir ve bu yüzden bazı şeyleri eksik almak zorunda kalabiliriz. Yani hayat değişkenlerle doludur. Bizim hesaplarımızı yaparken oluşmuş olan şartlar, bir süre sonra değişebilir. Bu da bizim planlarımızın ya da tasarılarımızın suya düşmesi anlamına gelir. Yani hayatta bir şeylerin planlandığı gibi gitmemesi sık karşılaşılan bir durumdur.

 Evdeki Hesap Çarşıya Uymaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Ben de evdeki hesap çarşıya uymaz diyerek hesabımı ona göre yaptım.

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