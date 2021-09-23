Evdeki hamam böceği nasıl yok edilir, yuvası nasıl bulunur? Hamam böcekleri eve nereden girer?

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Hamam böcekleri özellikle ev içerisinde en sık rastlanılan böcek çeşitlerinden bir tanesidir. Evin çeşitli bölgelerinde bulunabilmektedirler. Hamam böceklerinin evden uzaklaştırılabilmesi için çeşitli yöntemler bulunur.

Hamam Böceği Nedir?

Hamam böceği, Blattodea takımını meydana getiren böcek türlerine verilmiş olan isimdir. Takımın adları Yunanca blatta kelimesinden türemiştir. Kelimenin anlamı "hamam böceği şeklinde olmaktadır. Altı farklı familyada yaklaşık olarak 4.500 tür bulunur. Hamam böcekleri, 2.000 metreden çok daha yüksek yerler veya kutup bölgeleri haricinde, dünyanın her yanında mevcut halde bulunmaktadırlar. Çoğu hamamböceği hepçil olmaktadır.

Evdeki Hamam Böceği Nasıl Yok Edilir?

Hamam böceğinden kurtulabilmek için, hamam böceklerinin aç bırakılması gerekmektedir. Eğer ev içinde hamam böceği var ise, evlerin her bir köşesi ayrıntılı olarak temizlenmeli ve bununla birlikte gıdaların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Hamam böcekleri aç kalmaları halinde yemek aramak amacı ile daha görünür olan mekanlarda gezmektedir. Bu da hamam böceğinden kurtulabilmek için bir iyi bir imkanı oluşturmaktadır.

Hamam böcekleri için, öldürücü nitelikteki tuzaklar ya da zehirli yiyecekler kullanmak mümkündür. Zehirli olan yemler evin her köşesine yerleştirilerek hamam böceklerinin bu zehirden beslenmesi sağlanır. Hamam böcekleri aç kaldığı durumda bu zehirli yemlerden beslenerek ölebilmektedir. Zehirli olan yemler kapsamında spreyler, sabunlu sular, konsantre sıvılar, çamaşır suları ve profesyonel olan haşere öldürücüler kullanılabilmektedir.

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Hamam Böceklerinin Nitelikleri Nelerdir?

Hamam böcekleri eşyalara zarar verme niteliğine sahip olan böceklerdir. Bu eşyaların içinde kitaplar veya elektronik eşyalar bulunmaktadır. Aynı zamanda koltuk gibi mobilyalara da oldukça fazla zarar verebilen türleri oluşturmaktadır. Evin bütün yüzeyini kirletebilirler ve patojen salınımı gösterebilmektedirler. Hamam böcekleri ev içine girdikleri vakit ortadan kaldırmaları çok uzun sürebilmektedir. Çok pis bir böcek şeklinde bilinen hamam böcekleri özellikle sıcak yaz mevsiminde daha fazla görülebilmektedir.

Hamam Böcekleri Nerelerde Yaşar?

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Hamam böcekleri genelde yerin altında veya insanların olmadığı bölgeler de yaşamaktadır. Havaların ısınmasıyla beraber gün yüzüne çıkmaktadırlar. Yeraltında havanın sıcaklığıyla beraber ısınarak, böceklerin yüzeye çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenden dolayı hamam böceklerini yaz mevsiminde görmek daha mümkündür.

Hamam böcekleri evlerde, caddelerde ya da iş yerlerinde görülebilmektedir. Özellikle apartman boşluklarında yaygın bir şekilde görülebilen böcek türlerinden birisidir. Hamam böceğinden kurtulabilmek için pek çok insan yöntemler aramaktadır.

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Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunabilir?

Hamam böceklerinin genel olarak yuvalarının olabileceği alanlar arasında evde meydana gelen duvardaki çatlaklar hamam böceklerinin yuva yapmaları için en ideal alandır. Yumurtalarını bahsedilen çatlaklara bırakarak hayatlarını sürdürebilmektedirler. Genel olarak evin en köşeleri, dip kısımları, hamam böceklerinin yuva yapabileceği alanları oluşturmaktadır.

Hamam Böcekleri Eve Nereden Girebilir?

Hamam böceklerinin evlerin içerisine girebilmeleri için çeşitli noktalar bulunur. Özellikle de atılmamış olan çöpler, kurumuş bulaşıklar, düzenli bir şekilde silinip süpürülemeyen evler, yere düşen yemek parçaları hamam böceklerinin evin içerisine girme riskini oluşturan temel faktörlerdir. Hamam böcekleri özellikle apartman boşluklarının içerisinde sık sık görülebilmektedir. Bundan dolayı evlerin içerine apartman boşluğundan da girebilmektedirler. Hamam böcekleri kış aylarında fazla görülmemektedir. Tesisat borularından veya merdivenleri kullanarak eve kolayca giriş yapabilmektedirler. Bundan dolayı bahsedilen bu alanlara dikkat etmek gerekmektedir.