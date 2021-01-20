Evde sağlıklı yaşam ama nasıl?

Normal yaşam koşulları altında mücadele etmekte zorlandığımız ‘hareketsizlik’le pandemi sürecinde mücadele nasıl olacak? Teknoloji bağımlısı olmasın diye tablet, akıllı telefon ve bilgisayarlardan uzak tutmaya çalıştığımız yavrularımız ve gençlerimiz online eğitimle her gün 8-10 saat arasında mecburi bilgisayar başındalar. Enerjilerini en keyifli şekilde atabildikleri, koşabildikleri, temel hareket kaynağı olan ‘beden eğitimi ve spor’ dersleri de online. Bugün ‘hastalanmamak’ için hayatlarımızı eve sığdırıp, çocuklarımızı ve gençlerimizi 8-10 saat korumaya çalıştığımız bilgisayarların karşısında oturtarak hareketsizlik ve obezite gibi önemli küresel halk sağlığı sorunlarına zemin mi hazırlıyoruz?

BU NOKTADA VELİLER NE YAPABİLİR?

1- Çocuklarınızı okula gidiyormuş gibi vaktinde kaldırın.

2- Odasını toplamasını sağlayın.

3- Sağlıklı bir kahvaltı hazırlayın.

4- Pijamayla derse katılıma göz yummayın.

5- Ders arasında muhakkak bilgisayarın başından kaldırın, odasını havalandırın.

6- Ders aralarında dans, ip atlama, çember çevirme gibi kısa ama hareketliliği yüksek aktivitelere yönlendirin.

7- Günlük işlerinize onları dahil edin (çiçek sulama, sofra hazırlama gibi).

8- Masanın üzerine ceviz, kuru üzüm, meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın.

9- Her gün muhakkak ders sonrası veya öncesi sokağa çıkış saatlerinde açık alanda çocuğunuzun sevdiği bir aktiviteyi yapın.

ÖĞRETMENLER NE YAPABİLİR?

1- Ders aralarında oturumları kapalı tutun ki öğrenciler bilgisayardan uzaklaşabilsin.

2- Derse başlamadan kısa ofis hareketleri yaptırın.

3- Derslerde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine vurgu yapın.

4- Beden eğitimi öğretmenleri de ritim dansı, dans, halk oyunları gibi mekan ve malzeme sorunu yaratmayan ama çocukları harekete geçirecek içeriklerle derslerini kesinlikle uygulamalı olarak yapmalı. İnsan vücudu hareket etmek üzere oluşturulmuş mükemmel bir yapıdır. Bu nedenle insanın doğasında hareket etmek isteği vardır. İhtiyacımız olan tek şey bunu unutmamak.

PROF. DR. SEMİYHA DOLAŞIR TUNCEL KİMDİR?

1998 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde lisans eğitimini, 2000 yılında spor yöneticiliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Teftişi alanında doktora eğitimini 2005 yılında tamamlayarak ‘Eğitim Doktoru’ unvanını aldı. 2002 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Ankara Üniversitesi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör kadrosuna atandı. 2015 yılından bugüne beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölüm başkanlığını yürüten Prof. Dr. Tuncel, evli ve bir kız çocuğu annesidir.